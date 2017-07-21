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Главные новости Курганской области
16:11  21 июля 2017 0

Присоединяйтесь! 18 курганцев стали обладателями призов от энергетиков

Людмила Пахарукова стала 18 победителем акции ЭК "Восток"Фото: пресс-служба Энергосбытовой компании «Восток»

Победителю акции «Онлайн-плательщик» Людмиле Пахаруковой из Кургана вручили микроволновку. Женщина стала уже 18 победителем проекта, организованного энергосбытовой компанией «Восток».

Людмила Пахарукова призналась, что за свою долгую жизнь она впервые что-либо выигрывает, и поэтому этот приз для нее ценен вдвойне.

Акция «Онлайн-плательщик» среди клиентов Энергосбытовой компании «Восток» и Единого расчетного центра «Прогресс» среди клиентов стартовала 1 апреля 2016 года и продлится до конца 2017 года. Участником акции может стать любой житель Зауралья, который откажется от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивает коммунальные услуги и ежемесячно передает показания приборов учета через личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании «Восток».

Узнать о всех условиях акции можно на сайте: vostok-electra.ru.

Нина Калинина
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