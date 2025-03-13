После празднования 8 Марта курганцы выставили на продажу полученные в подарок сертификаты на разные услуги. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений. Все описанные объявления были опубликованы либо вечером 8 марта, либо в последующие дни.
«Сертификат на скидку 2000 рублей на проживание в домике, на берегу озера. Сертификат действует до 30 апреля», — указано в описании к одному из объявлений. Цена такого сертификата — 500 рублей, а проживание купившему предстоит на территории глэмпинга Ostrov рядом с Голубыми озерами.
Другой продавец предлагает купить подарочный сертификат от сети парфюмерных супермаркетов «Пальмира» номиналом 5 000 рублей. Но просит за него сумму меньше: всего 4 300 рублей.
Другой продавец отдает сертификат на посещение спа-процедур в салон тайского массажа «Сиам». По сертификату покупателю предоставят несколько услуг: 15 минут в кедровой бочке с тайскими травами и эфирными маслами, 20 минут шоколадного обертывания и целый час массажа всего тела с кокосовым маслом. Этот набор услуг без данного сертификата обойдется в 4 500 рублей, а с ним на 500 рублей меньше.
К Международному женскому дню 8 Марта в Кургане предлагали множество уникальных подарков. Необычные букеты, например, из мыла, лент или бабочек, а также съедобные варианты, такие как зефирные тюльпаны и клубника в шоколаде. На местных площадках проходили музыкальные выступления, а другие варианты варьировались от стендап-комедийных шоу до классических тюльпанов и билетов в кино. Согласно опросу, многие женщины в Кургане предпочли бы получить в подарок возможность путешествовать, в то время как другие были бы признательны за деньги или билеты на культурные мероприятия, такие как фильмы, театры или музеи.
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