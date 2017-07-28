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28 июля 2017
27 июля 2017
09:00  28 июля 2017 0

Путин поднял порог долга, Николай Чудотворец покидает Россию, Билл Гейтс теперь не самый богатый. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

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Топовые влогеры боятся критиковать НавальногоФото: Анна Майорова © URA.RU

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Пятница! И вот главные новости к этому часу:

Названо имя нового посла России в США. Мы уже знаем, кто им стал. Кстати, это бывший заместитель Сергея Шойгу.

Пользователи YouTube дрейфуют от Навального к Дружко. Власть ищет сторонников в интернете. Рассказываем, успешно ли.

Владимир Путин поднял порог долга для запрета граждан на выезд в три раза. Узнайте, сколько теперь должен превышать долг, чтобы вы не могли покинуть страну.

В Абхазии разбился самолет с российскими туристами. Есть погибшие.

Николай Чудотворец покидает Россию. За время пребывания святыне поклонились порядка 2,5 млн человек.

Билл Гейтс больше не самый богатый человек на планете. Читайте, кому он уступил свое место.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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