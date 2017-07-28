09:00 28 июля 2017 0

Топовые влогеры боятся критиковать Навального Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Пятница! И вот главные новости к этому часу:

Названо имя нового посла России в США. Мы уже знаем, кто им стал. Кстати, это бывший заместитель Сергея Шойгу.

Пользователи YouTube дрейфуют от Навального к Дружко. Власть ищет сторонников в интернете. Рассказываем, успешно ли.

Владимир Путин поднял порог долга для запрета граждан на выезд в три раза. Узнайте, сколько теперь должен превышать долг, чтобы вы не могли покинуть страну.

В Абхазии разбился самолет с российскими туристами. Есть погибшие.

Николай Чудотворец покидает Россию. За время пребывания святыне поклонились порядка 2,5 млн человек.

Билл Гейтс больше не самый богатый человек на планете. Читайте, кому он уступил свое место.