В Кургане несколько больниц и жилых домов останутся без воды

«Водный союз» предупреждает жителей Кургана об отключении водоснабжения из-за ремонтных работ, запланированных на сетях на пятницу, 4 августа.
Для установки врезок на сетях с 9-00 до 21-00 часов без воды останутся жилые дома по адресам: ул. Тобольная № 41, ул. Коли Мяготина № 76, 90, 92; ул. С.Васильева №32, а также городской архив (ул.С.Васильева № 30а), и административные здания по ул. Коли Мяготина № 78; ул. Тобольная № 70 (Районная КНС), 90а (Горгаз).
Из-за устранения аварии на водопроводе по ул. Карбышева, 27 в этот же период воды не будет в горбольнице №2 и инфекционной больнице (ул.Карбышева № 27, 31), а также в противотуберкулезном диспансере (ул.Циолковского №1к2) и гостинице КНИИЭКОТ (ул.Марии Ульяновой № 4).