21:00 04 августа 2017 0

Ройзман «сам с собой соревнуется в изворотливости» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Владимир Путин сделал важное заявление о своем участии в президентских выборах — 2018. Но интрига все равно осталась.

На Урале раскрыли ложь Ройзмана, который, как говорят источники, «сам с собой соревнуется в патологическом остроумии». Главу ЦИК в споре с мэром Екатеринбурга поддержал замгенпрокурора, а экс-соратник Ройзмана Андрей Кабанов жестко высказался о ситуации.

Россияне начали массово скупать валюту. Рассказываем, стоит ли паниковать.

Появились подробности кровавого побоища в военной части в Елани. Тувинские контрактники ведут себя нагло и вызывающе, открыто заявляя на допросах о своей безнаказанности.

А «вэдэвэшника», который ударил репортера НТВ в прямом эфире, вызвали на бой «от лица всей журналистики».

Стало известно, почему Андрей Малахов ушел с «Первого канала». Кратко о том, как в истории замешан внук Пугачевой.