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04 августа 2017
21:00  04 августа 2017 0

Изворотливый Ройзман, элитные войска Шойгу и спарринг с «вэдэвэшником». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Первое заседание гордумы Екатеринбурга. Первое заседание Ройзмана, ройзман евгений
Ройзман «сам с собой соревнуется в изворотливости»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главные новости к вечеру пятницы:

Владимир Путин сделал важное заявление о своем участии в президентских выборах — 2018. Но интрига все равно осталась.

На Урале раскрыли ложь Ройзмана, который, как говорят источники, «сам с собой соревнуется в патологическом остроумии». Главу ЦИК в споре с мэром Екатеринбурга поддержал замгенпрокурора, а экс-соратник Ройзмана Андрей Кабанов жестко высказался о ситуации.

Россияне начали массово скупать валюту. Рассказываем, стоит ли паниковать.

Появились подробности кровавого побоища в военной части в Елани. Тувинские контрактники ведут себя нагло и вызывающе, открыто заявляя на допросах о своей безнаказанности.

А «вэдэвэшника», который ударил репортера НТВ в прямом эфире, вызвали на бой «от лица всей журналистики».

Стало известно, почему Андрей Малахов ушел с «Первого канала». Кратко о том, как в истории замешан внук Пугачевой.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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