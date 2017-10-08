Новый посол США в России назвал свою главную цель

09:20 08 октября 2017 0

Хантсман намерен восстановить отношения между Россией и США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Новый посол США в России Джон Хантсман назвал своей основной целью восстановление доверия между двумя сверхдержавами, поскольку именно его отсутствие является главной причиной того, что отношения между Вашингтоном и Москвой являются «самыми сложными в мире».

«Мы не должны думать, что это будет просто или быстро. Но я считаю, что если обе стороны проявят добрую волю, мы сможем преодолеть это препятствие начать совместную эффективную работу по ключевым вопросам», — приводит РБК слова Хантсмана, который также добавил, что если страны будут действовать сообща, они смогут «заставить северокорейским режим найти дипломатическое решение проблемы за столом переговоров».

Кроме того, по словам посла, общей целью России и США является и борьба с запрещенным в России «Исламским государством». При этом даже после того, как страны уничтожат группировку в Сирии, они должны будут продолжить работу по нормализации ситуации в Сирии.

Хантсман приехал в Москву утром 2 октября вместе с супругой Мэри Кэй. Правда, на неделе ему пришлось уехать в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, который пожелал дипломату и его супруге удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений. Посол вернется в Россию 10 октября.