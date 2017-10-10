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Главные новости Курганской области
13:58  10 октября 2017 0

Курганец, потерявший ногу на предприятии «серого кардинала» Зауралья, выиграл суд

Пострадавший на предприятии Алексей Кочнев. Курган., кочнев алексей
Суд в стал на сторону потерпевшего Алексея КочневаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

24-летний житель Кетовского района Курганской области Алексей Кочнев, который год назад лишился ноги на предприятии холдинга «Кургансемена», в суде был признан потерпевшим. Он получит компенсацию морального вреда. Об итогах судебной тяжбы с работодателем «URA.RU» рассказал представитель потерпевшего Алексей Зарецкий.

Моральный ущерб молодому человеку оценили в 300 тысяч рублей. Также, по словам юриста, предприятие ООО «Агрофирма «Зауральский продукт» получило несколько штрафов от трудовой инспекции. При этом представитель работодателя пытался доказать, что Кочнев сам виноват в случившемся. Тем не менее суд установил, что работа на предприятии была организована с многочисленными нарушениями.

На достигнутом Алексей Зарецкий останавливаться не намерен: он планирует отсудить для пострадавшего оплату переобучения, а также выплату ежемесячного пособия.

ООО «Агрофирма «Зауральский продукт» входит в холдинг «Кургансемена», которое принадлежит вице-спикеру областного парламента Марату Исламову.

Сергей Монин
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