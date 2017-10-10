24-летний житель Кетовского района Курганской области Алексей Кочнев, который год назад лишился ноги на предприятии холдинга «Кургансемена», в суде был признан потерпевшим. Он получит компенсацию морального вреда. Об итогах судебной тяжбы с работодателем «URA.RU» рассказал представитель потерпевшего Алексей Зарецкий.
Моральный ущерб молодому человеку оценили в 300 тысяч рублей. Также, по словам юриста, предприятие ООО «Агрофирма «Зауральский продукт» получило несколько штрафов от трудовой инспекции. При этом представитель работодателя пытался доказать, что Кочнев сам виноват в случившемся. Тем не менее суд установил, что работа на предприятии была организована с многочисленными нарушениями.
На достигнутом Алексей Зарецкий останавливаться не намерен: он планирует отсудить для пострадавшего оплату переобучения, а также выплату ежемесячного пособия.
ООО «Агрофирма «Зауральский продукт» входит в холдинг «Кургансемена», которое принадлежит вице-спикеру областного парламента Марату Исламову.