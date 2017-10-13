С 18 октября каждый гражданин России сможет купить облигации Ямало-Ненецкого автономного округа. Региональные политики и банкиры на пресс-конференции представили схему приобретения ценных бумаг.
Как уже сообщало «URA.RU», стоимость одной «народной облигации» — тысяча рублей. Приобрести можно будет минимум 30 штук, фиксированная ставка составляет 9,25% годовых. Забрать средства можно будет в любой момент без потери доходности. 18 октября 2022 года регион выкупит все облигации.
«В бюджете предусмотрены средства на случай досрочного погашения, ежегодно. И в этом году, в том числе, в случае предъявления облигаций к выкупу. И на последующие годы мы также будем закладывать средства на эти цели», — пояснила заместитель директор департамента финансов Ольга Медведева.
Ценные бумаги региона можно будет приобрести в офисах ПАО «Запсибкомбанк» и АО «Газпромбанк». Исполнительный директор по рынкам долгового капитала «Газпромбанка» Алексей Руденко выразил надежду, что в будущем покупатели облигаций будут более активно вкладывать средства в ценные бумаги.
«По нашим оценкам, примерно около 23 триллионов — это денежные средства физических лиц, которые находятся на депозитах и „под подушкой“. Соответственно, наша общая задача — создавать условия и инфраструктуру, чтобы эти денежные средства попадали в экономику. Приобретая облигации ЯНАО, физическое лицо открывает брокерский счет — и это первый шаг к развитию финансовой грамотности — получает альтернативные надежные инструменты для инвестиций», — сказал Руденко.