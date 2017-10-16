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16 октября 2017
21:00  16 октября 2017 0

Санкции России против КНДР, компромат на Учителя, Марьянова можно было спасти. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Путин ввел ограничения в отношении КНДРФото: depositphotos.com © URA.RU

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Главное к этому часу:

Путин подписал указ о введении санкций против КНДР. Решение стало ответом на проведение Северной Кореей ядерных испытаний.

Актера Марьянова можно было спасти, если бы сразу набрали верный номер. Главный фельдшер «скорой» рассказал, куда звонить и что говорить диспетчеру, чтобы поторопить врачей.

Россиян заставят платить дополнительный целевой сбор. Рассказываем, кому достанутся эти деньги.

Житель Мегиона Марк Неймарк подорвался на мине в Сирии. У югорчанина остались жена и маленький ребенок.

Экс-продюсер «Матильды» и бывший друг Учителя опубликовал очередное, уже третье видео, вскрывающее махинации режиссера скандальной картины. Речь идет о сотнях миллионов.

Уральский полицейский случайно прострелил себе зад. Ранение пятой точки страж порядка получил на охоте.

Кирилл Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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