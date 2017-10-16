Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Главное к этому часу:
Путин подписал указ о введении санкций против КНДР. Решение стало ответом на проведение Северной Кореей ядерных испытаний.
Актера Марьянова можно было спасти, если бы сразу набрали верный номер. Главный фельдшер «скорой» рассказал, куда звонить и что говорить диспетчеру, чтобы поторопить врачей.
Россиян заставят платить дополнительный целевой сбор. Рассказываем, кому достанутся эти деньги.
Житель Мегиона Марк Неймарк подорвался на мине в Сирии. У югорчанина остались жена и маленький ребенок.
Экс-продюсер «Матильды» и бывший друг Учителя опубликовал очередное, уже третье видео, вскрывающее махинации режиссера скандальной картины. Речь идет о сотнях миллионов.
Уральский полицейский случайно прострелил себе зад. Ранение пятой точки страж порядка получил на охоте.