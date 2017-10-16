Путин подписал указ о санкциях против Северной Кореи

Россия ввела санкции в отношении Северной Кореи — соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Санкции РФ ввела в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года, уточняет «Национальная служба новостей». Решение стало ответом на проведение Северной Кореей ядерных испытаний.
Согласно документу об ограничениях, Россия приостанавливает научно-техническое сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими КНДР.