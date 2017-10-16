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16 октября 2017
19:11  16 октября 2017 7

Путин подписал указ о санкциях против Северной Кореи

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Президент РФ ввел ограничения в отношении КНДРФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия ввела санкции в отношении Северной Кореи — соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Санкции РФ ввела в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года, уточняет «Национальная служба новостей». Решение стало ответом на проведение Северной Кореей ядерных испытаний.

Согласно документу об ограничениях, Россия приостанавливает научно-техническое сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими КНДР.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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