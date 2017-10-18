19:02 18 октября 2017 0

Выявлять лиц с неустойчивой психикой будут в больницах и поликлиниках Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области из-за роста суицидов, в том числе среди подростков, принято решение выявлять лиц с подобными проявлениями с помощью анкетирования. Об этом сообщила главный внештатный врач-психиатр Ирина Соболева на комиссии при правительстве области по снижению смертности населения, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Соболевой, анкетирование будут проводить медики первичного звена среди несовершеннолетних (с 10 до 18 лет) и лиц, подлежащих обязательному комиссионному психиатрическому освидетельствованию, а также кандидатов-водителей и претендентов на владение огнестрельным оружием. Помимо этого, в декабре 2017 года впервые психиатры и педиатры области пройдут обучение по раннему выявлению психических расстройств и суицидальных проявлений у детей и подростков. Кроме того, ведется работа по открытию «Школы радости».

С июня этого года в области проводят мониторинг суицидов и их попыток. За восемь месяцев подростки совершили 48 попыток покончить с собой, семь из них погибли. За тот же период поступило 64 извещения о суицидах взрослых, в том числе о пяти завершенных. В целом число самоубийств в регионе выросло на 7%, однако эта цифра более чем в два раза выше средних значений по стране. Зауралье занимает восьмое место среди регионов с высоким уровнем самоубийств, отметила Соболева. (В 2016 году в области было 321 самоубийство, в 2015 году — 348).

Среди муниципалитетов области в антилидерах оказались Альменевский и Сафакулевский районы — здесь печальные цифры более чем в три раза выше, чем в среднем по области.

Специалисты анализируют причины трагедий. К примеру, у подростков меньше стало «неразделенной любви», но выросла доля «взаимоотношений со сверстниками» и «конфликтов в семье». Соболева напомнила и о «сайтах смерти»: за восемь месяцев этого года пролечено 16 детей — участников «групп смерти», у 98% из этих детей выявлен достаточно серьезный психиатрический диагноз.