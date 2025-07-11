Как посадить и подкармливать гортензию в июле: советы садовода

Садовод Самойлова: подкормить гортензию можно с помощью зеленых яблок
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Гортензию можно садить все лето и в сентябре
Гортензию можно садить все лето и в сентябре Фото:

Гортензия — украшение любого сада. Они неприхотливы в уходе и эти цветы можно садить в течение всего лета. Однако важно знать правила посадки цветов и подкормки. Рассказываем, как и когда сажать и удобрять гортензию, чтобы растение радовало цветением много лет подряд. 

Когда можно сажать гортензию

Гортензии, как и другие кустарники, можно сажать все лето и в сентябре, рассказала садовод Светлана Самойлова. «Растения с закрытой корневой системой высаживают на протяжении всего лета, избегая особо жарких дней», — рассказала эксперт. 

Как посадить гортензию летом

Подкармливать гортензию нужно по влажной почве
Подкармливать гортензию нужно по влажной почве
Фото:

По словам садовода, почву к посадке гортензии нужно подготавливать основательно, так как это растение мощное, состоящее из кустарника. «Питание нужно класть не в лунку, а заполнять питательной смесью посадочную ямку размером не менее 50?50?50. Гортензии — любительницы торфа и, чем дальше почва от торфа, тем больше должна быть посадочная яма», — рассказала эксперт.

Самойлова уточняет, что почва готовится в тачке и оттуда заполняется место посадки. Нужно смешать компост, который состоит торфа и листового перегноя. К смеси добавляется 0,5 стакана двойного суперфосфата, ведро порваного руками мха сфагнум, ведро сосновой хвои.

Также можно добавить любое специальное для гортензий удобрение. Всю полученную смесь нужно отправить в посадочную лунку. Туда также можно добавить перепревший конский навоз.

Как подготовить саженец гортензии к посадке

Перед посадкой Светлана Самойлова советует замочить саженец гортензии в растворе гумата натрия. «Опустить так, чтобы горшок и часть ствола были полностью в растворе. Сажают, расправив все корни. Если вы вынули саженец из горшка и корни оплетают земляной ком, то при помощи тяпки их расправляют. При этом часть корней может отлетать, но это не страшно», — рассказала специалист.

Далее нужно поставить саженец в ямку и полить. После того, как впитается влага, нужно закрывать почвой. В жару можно притенить нетканым материалом.

Как подкармливать гортензию

Подкармливать гортензию нужно только по влажной почве. По словам эксперта, эту процедуру лучше проводить после дождя или полива теплой водой.

Рецепт подкормки: стакан гранул минерального комплексного/универсального удобрения растворить в литре горячей воды и тщательно размешать. Перемешать две столовые ложки от этого раствора, две столовые ложки гумата калия, 0,5 литра настоя травы и развести в 8-10 литрах воды.

Как подкислить гортензии яблоками

Подкормить гортензию можно с помощью зеленых яблок
Подкормить гортензию можно с помощью зеленых яблок
Фото:

Подкисливание гортензии яблоками нужно, чтобы обеспечить растение кислым грунтом, который важен для быстрого роста и правильного развития. Яблоки содержат множество полезных кислот и при перегнивании насыщают корневую систему гортензии питательными элементами.

Садовод Светлана Самойлова предлагает подкислить гортензию зелеными яблоками, опавшими с деревьев. Для того, чтобы получить качественную подкормку, эксперт советует разрезать яблоки на две части, сложить в пластиковое ведро и залить водой. 

«Примерно 3-4 кг на ведро залить водой и оставить на два дня. В итоге получится лимонная вода. Это то, что нужно гортензиям. Далее вливаем два литра жидкости в лейку и поливаем цветы», — рассказывает специалист. 

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Гортензия — украшение любого сада. Они неприхотливы в уходе и эти цветы можно садить в течение всего лета. Однако важно знать правила посадки цветов и подкормки. Рассказываем, как и когда сажать и удобрять гортензию, чтобы растение радовало цветением много лет подряд.  Когда можно сажать гортензию Гортензии, как и другие кустарники, можно сажать все лето и в сентябре, рассказала садовод Светлана Самойлова. «Растения с закрытой корневой системой высаживают на протяжении всего лета, избегая особо жарких дней», — рассказала эксперт.  Как посадить гортензию летом По словам садовода, почву к посадке гортензии нужно подготавливать основательно, так как это растение мощное, состоящее из кустарника. «Питание нужно класть не в лунку, а заполнять питательной смесью посадочную ямку размером не менее 50?50?50. Гортензии — любительницы торфа и, чем дальше почва от торфа, тем больше должна быть посадочная яма», — рассказала эксперт. Самойлова уточняет, что почва готовится в тачке и оттуда заполняется место посадки. Нужно смешать компост, который состоит торфа и листового перегноя. К смеси добавляется 0,5 стакана двойного суперфосфата, ведро порваного руками мха сфагнум, ведро сосновой хвои. Также можно добавить любое специальное для гортензий удобрение. Всю полученную смесь нужно отправить в посадочную лунку. Туда также можно добавить перепревший конский навоз. Как подготовить саженец гортензии к посадке Перед посадкой Светлана Самойлова советует замочить саженец гортензии в растворе гумата натрия. «Опустить так, чтобы горшок и часть ствола были полностью в растворе. Сажают, расправив все корни. Если вы вынули саженец из горшка и корни оплетают земляной ком, то при помощи тяпки их расправляют. При этом часть корней может отлетать, но это не страшно», — рассказала специалист. Далее нужно поставить саженец в ямку и полить. После того, как впитается влага, нужно закрывать почвой. В жару можно притенить нетканым материалом. Как подкармливать гортензию Подкармливать гортензию нужно только по влажной почве. По словам эксперта, эту процедуру лучше проводить после дождя или полива теплой водой. Рецепт подкормки: стакан гранул минерального комплексного/универсального удобрения растворить в литре горячей воды и тщательно размешать. Перемешать две столовые ложки от этого раствора, две столовые ложки гумата калия, 0,5 литра настоя травы и развести в 8-10 литрах воды. Как подкислить гортензии яблоками Подкисливание гортензии яблоками нужно, чтобы обеспечить растение кислым грунтом, который важен для быстрого роста и правильного развития. Яблоки содержат множество полезных кислот и при перегнивании насыщают корневую систему гортензии питательными элементами. Садовод Светлана Самойлова предлагает подкислить гортензию зелеными яблоками, опавшими с деревьев. Для того, чтобы получить качественную подкормку, эксперт советует разрезать яблоки на две части, сложить в пластиковое ведро и залить водой.  «Примерно 3-4 кг на ведро залить водой и оставить на два дня. В итоге получится лимонная вода. Это то, что нужно гортензиям. Далее вливаем два литра жидкости в лейку и поливаем цветы», — рассказывает специалист. 
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