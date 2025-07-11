Как посадить и подкармливать гортензию в июле: советы садовода

Гортензия — украшение любого сада. Они неприхотливы в уходе и эти цветы можно садить в течение всего лета. Однако важно знать правила посадки цветов и подкормки. Рассказываем, как и когда сажать и удобрять гортензию, чтобы растение радовало цветением много лет подряд.
Когда можно сажать гортензию
Гортензии, как и другие кустарники, можно сажать все лето и в сентябре, рассказала садовод Светлана Самойлова. «Растения с закрытой корневой системой высаживают на протяжении всего лета, избегая особо жарких дней», — рассказала эксперт.
Как посадить гортензию летом
По словам садовода, почву к посадке гортензии нужно подготавливать основательно, так как это растение мощное, состоящее из кустарника. «Питание нужно класть не в лунку, а заполнять питательной смесью посадочную ямку размером не менее 50?50?50. Гортензии — любительницы торфа и, чем дальше почва от торфа, тем больше должна быть посадочная яма», — рассказала эксперт.
Самойлова уточняет, что почва готовится в тачке и оттуда заполняется место посадки. Нужно смешать компост, который состоит торфа и листового перегноя. К смеси добавляется 0,5 стакана двойного суперфосфата, ведро порваного руками мха сфагнум, ведро сосновой хвои.
Также можно добавить любое специальное для гортензий удобрение. Всю полученную смесь нужно отправить в посадочную лунку. Туда также можно добавить перепревший конский навоз.
Как подготовить саженец гортензии к посадке
Перед посадкой Светлана Самойлова советует замочить саженец гортензии в растворе гумата натрия. «Опустить так, чтобы горшок и часть ствола были полностью в растворе. Сажают, расправив все корни. Если вы вынули саженец из горшка и корни оплетают земляной ком, то при помощи тяпки их расправляют. При этом часть корней может отлетать, но это не страшно», — рассказала специалист.
Далее нужно поставить саженец в ямку и полить. После того, как впитается влага, нужно закрывать почвой. В жару можно притенить нетканым материалом.
Как подкармливать гортензию
Подкармливать гортензию нужно только по влажной почве. По словам эксперта, эту процедуру лучше проводить после дождя или полива теплой водой.
Рецепт подкормки: стакан гранул минерального комплексного/универсального удобрения растворить в литре горячей воды и тщательно размешать. Перемешать две столовые ложки от этого раствора, две столовые ложки гумата калия, 0,5 литра настоя травы и развести в 8-10 литрах воды.
Как подкислить гортензии яблоками
Подкисливание гортензии яблоками нужно, чтобы обеспечить растение кислым грунтом, который важен для быстрого роста и правильного развития. Яблоки содержат множество полезных кислот и при перегнивании насыщают корневую систему гортензии питательными элементами.
Садовод Светлана Самойлова предлагает подкислить гортензию зелеными яблоками, опавшими с деревьев. Для того, чтобы получить качественную подкормку, эксперт советует разрезать яблоки на две части, сложить в пластиковое ведро и залить водой.
«Примерно 3-4 кг на ведро залить водой и оставить на два дня. В итоге получится лимонная вода. Это то, что нужно гортензиям. Далее вливаем два литра жидкости в лейку и поливаем цветы», — рассказывает специалист.
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