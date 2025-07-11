Боятся ли змеи людей, запахов или громких звуков: отвечает герпетолог

Лето, жара, дачи — многие боятся, что при встрече со змеей можно не успеть убежать или не знать, как правильно отпугнуть ее. URA.RU расспросило герпетолога, доктора биологических наук Владимира Черлина, боятся ли змеи людей, звуков и запахов, можно ли их чем-то отпугнуть и как понять, что змея живет у вас на даче.
Боятся ли змеи громких звуков и криков
«Я вас расстрою: змеи ничего не боятся. Нет таких звуков, которыми можно было бы их отпугнуть, — рассказал URA.RU герпетолог Владимир Черлин. — Звуки они не слышат, у них нет специальных органов слуха, как у большинства позвоночных. Они воспринимают вибрации почвы всем телом, но, чтобы громкий звук их напугал, такого не бывает».
По словам специалиста, даже топот и вибрации почвы змеи не считают угрозой. «Я ловил гадюк вдоль железной дороги, где электрички ходят постоянно и почва сотрясается, и они спокойно там жили. Люди удивлялись: „Как, здесь есть змеи? Мы никогда не видели!“ Змея не побежит за человеком, не станет специально нападать, она просто будет жить рядом, и человек может даже не узнать об этом», — рассказал Черлин.
«Не нужно специально топать, стучать палками, это бессмысленно, — сказал герпетолог. — Гораздо разумнее, если идешь по высокой траве за ягодами или грибами, просто пошевелить траву палочкой перед собой. Если в траве есть змея, она спокойно уползет. Змеи предпочитают избегать прямого контакта и при возможности уходят».
Также Черлин советует носить плотную обувь, а не ходить босиком или в шлепках по траве, где могут скрываться змеи.
Боятся ли змеи запахов
Змеи чувствуют запахи с помощью раздвоенного языка. Их язык собирает мельчайшие частички запахов из воздуха или с поверхности, после чего змея «считает» запах органом Якобсона (находится в нёбе). Это помогает определить направление запаха и понять, где находится добыча или другие змеи.
А запахи, которые могут их отпугнуть, они не воспринимают так, чтобы бояться. «Запахов, которые будут их отпугивать, не существует. Это не насекомые, и никакие химические вещества или растения змей не испугают. Нет таких средств, которыми можно обработать участок, чтобы змеи ушли», — отметил специалист.
Боятся ли змеи людей или животных
«Людей змеи не боятся, — сказал герпетолог. — При встрече с человеком они могут уползти, но страха в привычном нам понимании у них нет. Есть животные, которые могут охотиться на змей: ежики, кошки, иногда даже собаки, а также хищные птицы. Ежики спокойно едят даже гадюк, а также кошки иногда могут их ловить».
Когда змеи наиболее активны
Змеи особенно активны в теплую и сухую погоду, с середины мая до конца августа. В жару они ищут тенистые, прохладные места и могут заползать в подвалы, под крыльцо или в дровники. Утром и вечером они могут греться на тропинках или камнях, а в полуденную жару прячутся в траве и под укрытиями.
Можно ли защитить участок от змей
Полностью защититься от появления змей на даче невозможно, признает эксперт. «Можно поставить сетки на вентиляционные отверстия в подвалах, чтобы змеи не могли туда заползти. Полезно убирать мусор, хлам и лишние дрова, чтобы не создавать укромных мест, где змее было бы удобно спрятаться. Но полностью избавиться от таких мест невозможно — на любом участке есть крыльцо, дровник, кучки веток, которые привлекают змей», — объяснил Черлин.
По его словам, близость водоема также может привлекать ужей, поскольку они питаются лягушками и рыбой, и поэтому обычно держатся рядом с водой.
Он подчеркнул: 99% змей, которые могут появиться на участке, это ужи, абсолютно безопасные для человека. Главное — сохранять спокойствие и без лишней паники просто вынести змею с участка, если она вызывает беспокойство.
Что делать, если встретили змею
«Паниковать не нужно. Если видите змею на участке, лучше всего аккуратно смести ее веником на совок или в ведро и вынести за пределы участка, отпустив в лес, — советует Черлин. — Убивать змей не нужно, это лишнее. Именно когда человек начинает бегать за змеей с палкой, случаются неприятности: змея может укусить в момент, когда человек совершает необдуманные движения».
Змей не нужно убивать и потому, что они выполняют важную роль в экосистеме: контролируют численность грызунов и насекомых, защищая урожай и здоровье людей. Кроме того, большинство змей, которых встречают на дачах в России, не опасны и первыми не нападают.
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