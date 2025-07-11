Volkswagen неожиданно закрыл завод в Китае

Концерн Volkswagen Group впервые принял решение о прекращении работы одного из своих заводов в Китае. Об этом сообщила газета Handelsblatt.
"Автопроизводитель издание. Там уточнили, что Volkswagen впервые полностью закрывает завод в Китае. Предприятие уже прекратило производство и будет окончательно закрыто во второй половине года.и ее китайский партнёр SAIC закрывают свой совместный завод в Нанкине", — написало
Причиной закрытия газета назвала логистические трудности: завод находится близко к центру города, что затрудняет реконструкцию и делает модернизацию под выпуск электромобилей невыгодной. Территория и здания перейдут городской администрации, а производство перенесут на другой завод в Ичжэне.
В июне появилась инфа, чтл Около 20 тысяч сотрудников немецкого автомобильного концерна Volkswagen уже согласились на досрочный выход из компании Известно, что приблизительно две трети из них намерены выйти на пенсию. Автопроизводитель таким образом реализует план по сокращению расходов
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