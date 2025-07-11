Как спасти урожай от птиц, мышей и ежей: виды отпугивателей

Многие птицы наносят непоправимый урон урожаю: склевывают ягоды, «оголяют» плодовые деревья. Мыши также портят посадки и запасы и разносят инфекции. Рассказываем, как прогнать надоедливых птиц и мышей, и что делать, если на дачном участке поселились ежи.
Как отпугнуть птиц с огорода
Птицы часто становятся для дачников главным врагом в борьбе за урожай. По данным Россельхознадзора, самыми опасными пернатыми для огорода являются дрозды, так как они могут полностью «обчистить» несколько кустов с ягодами или деревьев буквально за день.
«Любимое лакомство дроздов – спелые ягоды. Больше всего их привлекают жимолость, ирга, вишня, черешня, клубника, земляника, красная смородина, крыжовник. Зрелым ягодам они не оставляют никаких шансов и очень быстро склевывают их, лишая дачников надежды на хороший урожай», — говорится на сайте ведомства. Также опасными для урожая могут быть воробьи и скворцы.
Установка сетей для отпугивания птиц
Одним из наиболее эффективных способов защиты урожая от птиц считается сеть для отпугивания. Срок эксплуатации таких сеток составляет 8–10 лет. Для их установки требуется монтаж опор, а на зимний период сетку рекомендуется снимать, советуют специалисты Россельхознадзора.
"В качестве материала для изготовления сетей применяют металл или пластик, преимущественно полипропилен, из которого изготавливают полотна с мелкими квадратными либо ромбовидными ячейками. Такие сетки обеспечивают защиту плодов от птиц, при этом не препятствуют проникновению воды и солнечных лучей", — говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что при внесении внекорневых подкормок не нужно снимать сетку, так как она не мешает обработке растений.
Громкие и резкие звуки
Для отпугивания птиц эффективны любые устройства, создающие громкие и резкие звуки. Одним из распространенных способов является простая конструкция из двух деревянных реек, сколоченных в форме буквы «Т». К верхней перекладине такой конструкции прикрепляется большой лист полиэтилена. Пленку нарезают на длинные узкие ленты, которые даже при слабом ветре издают громкий шелест.
Противоградовая сетка
Защиту от птиц обеспечивает противоградовая сетка. В Россельхознадзоре сообщают, что она более долговечна, но стоимость такой сетки выше. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости снимать ее на зиму, требуется только свернуть над рядами растений.
Электронные отпугиватели птиц
Электронные устройства для отпугивания птиц не представляют опасности для человека и передают сигналы, которые воспринимаются пернатыми как предупреждение об угрозе. Как отмечается на сайте ведомства, некоторые модели таких устройств дополнительно оснащены световыми эффектами: при приближении птиц к посадкам вишни или черешни они начинают мигать, что отпугивает незваных гостей. Яркий свет вызывает у птиц страх, в результате чего они немедленно покидают опасную территорию.
Настой чеснока и перца
Птицы в основном поедают вишню и черешню, поэтому нужно сделать плоды менее привлекательными для птиц. Для этого специалисты рекомендуют опрыскивать деревья настоем чеснока или жгучего перца. Однако после каждого дождя обработку следует повторять.
Как бороться с полевыми грызунами
Полевые грызуны могут нанести серьезный ущерб зерновым и овощным культурам. Они портят посевы, грызут кору молодых деревьев, выкапывают клубни и поедают семена.
В Россельхознадзоре рекомендуют проводить профилактические обработки, и наиболее эффективным способом борьбы специалисты называют применение родентицидных препаратов.
Для профилактики рекомендуется:
- Глубокая вспашка;
- Борьба с сорняками;
- Севооборот;
- Избегать просыпей зерна и остатков кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.
Химический метод избавлений от грызунов в огороде
Самым действенным способом химической борьбы с грызунами считается применение родентицидов. К ним относятся готовые отравленные приманки в виде гранул, твердых или мягких брикетов, а также концентраты для самостоятельного изготовления приманок на пищевой основе, преимущественно зерновой.
"Размещение приманки можно только внутри нор грызунов. Для этого следует использовать специализированные аппликаторы или мерные ложки с удлиненной ручкой. Оставлять отравленные приманки на поверхности земли категорически запрещается", — сообщили в Россельхознадзоре.
В ведомстве отметили, что действующие вещества данных препаратов — антикоагулянты бродифакум и бромадиалон — опасны для всех животных и для человека. В связи с этим применение родентицидов допускается только при строгом соблюдении предусмотренных правил безопасности, под контролем специалистов агрономических служб и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.
Что делать, если в огороде появились ежи
В Росприроднадзоре рекомендуют не вмешиваться в жизнь ежей, если они появились на участке. Также специалисты не советуют приближаться к ним, брать в руки.
Уточняется, что некоторые ежи могут поселиться вблизи человеческого жилья и в этом нет ничего необычного. Однако важно помнить, что они могут быть переносчиками инфекций.
"Запрещается близко подходить, брать на руки, кормить. Помощь может потребоваться только, если животное ранено. Принятие самостоятельных решений об изъятии из природы недопустимо", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ежи питаются насекомыми, улитками, червями, лягушками, слизнями, мышами, ящерицами. Также они едят ягоды и фрукты. Для отпугивания можно установить фонари с датчиками движения, так как свет отпугивает ежей по ночам. Также можно использовать ультразвуковые отпугиватели на низкой частоте. Эти устройства безопасны, но ежи их избегают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.