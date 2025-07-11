Путин ограничил использование иностранных слов

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ «Основы государственной языковой политики в РФ». Информацию об этом опубликовало Правительство на сайте.
«Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации», — указано в документе. Сообщается, что наша страна продолжит противостоять попыткам отменить нашу культуру и ограничить использование русского языка.
В документе заявлено, что одной из задач языковой политики является сокращение использования иностранных слов. Но это касается только тех слов, у которых есть аналоги в русском языке. Помимо этого, в странах СНГ для общения будет продвигаться русский язык.
Ранее, в 2023 году, Государственная дума РФ приняла законопроект, усиливающий позиции русского языка в публичном пространстве, который обязывает размещать информацию для потребителей преимущественно на русском языке. Документ также предусматривает использование государственных языков республик при условии полного совпадения содержания с русскоязычной версией. Эти меры стали частью комплексной политики по защите и продвижению русского языка в стране.
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