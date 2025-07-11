Путин ограничил использование иностранных слов

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому русский язык будет продвигаться для общения в странах СНГ
Владимир Путин подписал указ, согласно которому русский язык будет продвигаться для общения в странах СНГ Фото:

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ «Основы государственной языковой политики в РФ». Информацию об этом опубликовало Правительство на сайте.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации», — указано в документе. Сообщается, что наша страна продолжит противостоять попыткам отменить нашу культуру и ограничить использование русского языка.

В документе заявлено, что одной из задач языковой политики является сокращение использования иностранных слов. Но это касается только тех слов, у которых есть аналоги в русском языке. Помимо этого, в странах СНГ для общения будет продвигаться русский язык.

Ранее, в 2023 году, Государственная дума РФ приняла законопроект, усиливающий позиции русского языка в публичном пространстве, который обязывает размещать информацию для потребителей преимущественно на русском языке. Документ также предусматривает использование государственных языков республик при условии полного совпадения содержания с русскоязычной версией. Эти меры стали частью комплексной политики по защите и продвижению русского языка в стране.

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Президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ «Основы государственной языковой политики в РФ». Информацию об этом опубликовало Правительство на сайте. «Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации», — указано в документе. Сообщается, что наша страна продолжит противостоять попыткам отменить нашу культуру и ограничить использование русского языка. В документе заявлено, что одной из задач языковой политики является сокращение использования иностранных слов. Но это касается только тех слов, у которых есть аналоги в русском языке. Помимо этого, в странах СНГ для общения будет продвигаться русский язык. Ранее, в 2023 году, Государственная дума РФ приняла законопроект, усиливающий позиции русского языка в публичном пространстве, который обязывает размещать информацию для потребителей преимущественно на русском языке. Документ также предусматривает использование государственных языков республик при условии полного совпадения содержания с русскоязычной версией. Эти меры стали частью комплексной политики по защите и продвижению русского языка в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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