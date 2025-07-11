В небе над Киевом впервые с 2022 года заметили таинственный самолет. Фото, видео

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Предполагается, что над Киевом пролетел Ан-124
Предполагается, что над Киевом пролетел Ан-124 Фото:

Впервые с момента закрытия воздушного пространства в 2022 году над Киевом заметили неопознанный самолет, точное происхождение которого не могут установить. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Пассажирский самолет пролетел над Киевом!» — передают украинские telegram-каналы. Киевские ресурсы затрудняются дать точное определение воздушному судну. По данным издания Readovka, речь идет о самолете, принадлежащем компании «Антонов».

Ряд СМИ сообщает, что это Ан-124, который был изъят Канадой у России в 2022 году. Однако эту информацию опровергли каналы военных летчиков. Отмечается, что небо над Украиной закрыто с февраля 2022 года.

Согласно данным онлайн-сервиса Flightradar24, гражданский самолет, замеченный в небе над Киевом, вылетел из Днепра и продолжает находиться в воздушном пространстве Украины. Информация о пункте назначения и типе воздушного судна на текущий момент отсутствует.

В мае 2025 года Канада начала процедуру изъятия российского самолета Ан-124 «Руслан», который принадлежит компании «Волга-Днепр» и находится в стране с февраля 2022 года из-за введенного запрета на полеты российских авиаперевозчиков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял о намерении передать воздушное судно Украине, а Высший антикоррупционный суд в Киеве признал его объектом конфискации. Попытки урегулировать спор между компанией и Канадой не дали результата, после чего «Волга-Днепр» инициировала арбитраж, оценив ущерб в 100 миллионов долларов.

Самолет, замеченный в небе над Киевом, вылетел из Днепра
Самолет, замеченный в небе над Киевом, вылетел из Днепра
Фото:
Точное происхождение самолета не могут установить
Точное происхождение самолета не могут установить
Фото:

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Впервые с момента закрытия воздушного пространства в 2022 году над Киевом заметили неопознанный самолет, точное происхождение которого не могут установить. Об этом сообщили украинские СМИ. «Пассажирский самолет пролетел над Киевом!» — передают украинские telegram-каналы. Киевские ресурсы затрудняются дать точное определение воздушному судну. По данным издания Readovka, речь идет о самолете, принадлежащем компании «Антонов». Ряд СМИ сообщает, что это Ан-124, который был изъят Канадой у России в 2022 году. Однако эту информацию опровергли каналы военных летчиков. Отмечается, что небо над Украиной закрыто с февраля 2022 года. Согласно данным онлайн-сервиса Flightradar24, гражданский самолет, замеченный в небе над Киевом, вылетел из Днепра и продолжает находиться в воздушном пространстве Украины. Информация о пункте назначения и типе воздушного судна на текущий момент отсутствует. В мае 2025 года Канада начала процедуру изъятия российского самолета Ан-124 «Руслан», который принадлежит компании «Волга-Днепр» и находится в стране с февраля 2022 года из-за введенного запрета на полеты российских авиаперевозчиков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял о намерении передать воздушное судно Украине, а Высший антикоррупционный суд в Киеве признал его объектом конфискации. Попытки урегулировать спор между компанией и Канадой не дали результата, после чего «Волга-Днепр» инициировала арбитраж, оценив ущерб в 100 миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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