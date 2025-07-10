Россия не стала терпеть обвинения Германии в защиту Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который потребовал от России выплатить Украине 500 миллиардов евро в качестве компенсации за убытки. Она напомнила о западной интервенции, Второй мировой войне и распаде СССР, предлагая Мерцу взять на себя ответственность за восстановление культурных ценностей. Об этом Захарова написала в своих соцсетях.
«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Ну и развал СССР нам тоже недешево обошелся. А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор. Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Вопрос компенсаций и возврата средств обострился после того, как с началом специальной военной операции США, страны G7 и Евросоюз заблокировали около 300 миллиардов евро российских золотовалютных резервов. Москва неоднократно называла эти действия незаконными и требовала вернуть активы вместе с начисленными процентами, подчеркивая, что их заморозка нарушает международное право и наносит ущерб не только государству, но и частным инвесторам.
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