10 июля 2025

Плата за электроэнергию рискует вырасти из-за жары в России

Аверьянов: россияне могут больше обычного заплатить за электроэнергию из-за жары
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение цен связано с интенсивной эксплуатацией кондиционеров и других охлаждающих устройств
Повышение цен связано с интенсивной эксплуатацией кондиционеров и других охлаждающих устройств Фото:

В ближайшее время жители регионов России могут столкнуться с увеличением затрат на электроэнергию на 5–15% из-за сильной жары и активного использования систем охлаждения. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

По его словам, в периоды экстремальных температур, аналогичных нынешним, энергопотребление домохозяйств обычно возрастает на 20–30%. Это связано с интенсивной эксплуатацией кондиционеров и других охлаждающих устройств. «Для коммерческого сектора, где используются более мощные системы охлаждения, рост потребления может быть еще более значительным», — цитируют слова эксперта РИА Новости. 

Специалист также отметил, что размер увеличения расходов на электроэнергию зависит от нескольких факторов. Среди них — особенности регионального энергоснабжения, тарифная политика и способность энергосистем выдерживать пиковые нагрузки. В ряде субъектов, где сети и тарифы менее устойчивы к высоким температурам, повышение платы может оказаться ближе к верхней границе прогноза.

Ранее в России уже прогнозировали ежегодный рост цен на электроэнергию до 3% ежегодно. Все из-за предложенной «Газпромом» двукратной индексации цен на газ для промышленности на 10%.

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В ближайшее время жители регионов России могут столкнуться с увеличением затрат на электроэнергию на 5–15% из-за сильной жары и активного использования систем охлаждения. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. По его словам, в периоды экстремальных температур, аналогичных нынешним, энергопотребление домохозяйств обычно возрастает на 20–30%. Это связано с интенсивной эксплуатацией кондиционеров и других охлаждающих устройств. «Для коммерческого сектора, где используются более мощные системы охлаждения, рост потребления может быть еще более значительным», — цитируют слова эксперта РИА Новости.  Специалист также отметил, что размер увеличения расходов на электроэнергию зависит от нескольких факторов. Среди них — особенности регионального энергоснабжения, тарифная политика и способность энергосистем выдерживать пиковые нагрузки. В ряде субъектов, где сети и тарифы менее устойчивы к высоким температурам, повышение платы может оказаться ближе к верхней границе прогноза. Ранее в России уже прогнозировали ежегодный рост цен на электроэнергию до 3% ежегодно. Все из-за предложенной «Газпромом» двукратной индексации цен на газ для промышленности на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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