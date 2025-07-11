В Кремле раскрыли условие третьего раунда переговоров России и Украины

Россия ждет предложений о сроках новых переговоров от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ждем предложений украинской стороны по срокам продолжения раундов двусторонних прямых переговоров», — сообщил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что договорной процесс о подготовке нового раунда переговоров продолжается, работа профильных ведомств идет.
Россия не раз подчеркивала стремление завершить конфликт и достичь целей СВО дипломатическим путем. Прошлый раунд переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле, первый — 16 мая, там же.
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