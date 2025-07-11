В Кремле раскрыли условие третьего раунда переговоров России и Украины

Песков: Россия ждет сроков третьего раунда переговоров от Украины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что работа по новому раунду переговоров идет
Песков заявил, что работа по новому раунду переговоров идет Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия ждет предложений о сроках новых переговоров от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ждем предложений украинской стороны по срокам продолжения раундов двусторонних прямых переговоров», — сообщил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что договорной процесс о подготовке нового раунда переговоров продолжается, работа профильных ведомств идет.

Россия не раз подчеркивала стремление завершить конфликт и достичь целей СВО дипломатическим путем. Прошлый раунд переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле, первый — 16 мая, там же.

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Россия ждет предложений о сроках новых переговоров от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы ждем предложений украинской стороны по срокам продолжения раундов двусторонних прямых переговоров», — сообщил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что договорной процесс о подготовке нового раунда переговоров продолжается, работа профильных ведомств идет. Россия не раз подчеркивала стремление завершить конфликт и достичь целей СВО дипломатическим путем. Прошлый раунд переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле, первый — 16 мая, там же.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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