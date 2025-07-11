Единственный авианосец России собрались сдать на металлолом

Единственный авианосец России «Адмирал Кузнецов» собрались сдать на металлолом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минобороны рассматривает вопрос об отказе от реставрации единственного в РФ авианосца
Минобороны рассматривает вопрос об отказе от реставрации единственного в РФ авианосца Фото:

Минобороны РФ рассматривает возможность списания или сдачи на металлолом единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вместо его восстановления. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники и мнение военных экспертов.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц заявил, что решение о прекращении ремонта будет оправданным, поскольку классические авианосцы больше не отвечают потребностям российского флота. «Авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны. Авианосец — это уходящая эпоха... А „Адмирал Кузнецов“, если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только разрезать на металлолом и утилизировать», — отметил Авакянц в разговоре с «Известиями».

По информации издания, эксперты считают, что морально и физически устаревший корабль не имеет смысла модернизировать — его эксплуатация слишком затратна, а техническое состояние вызывает обеспокоенность специалистов. Также сообщается, что в условиях ограниченного финансирования и новых приоритетов по развитию флота ресурсы могут быть перераспределены на более современные проекты, связанные с беспилотными технологиями и роботизированными системами.

Ранее в Министерстве обороны неоднократно откладывали сроки завершения ремонта «Адмирала Кузнецова». Первый и единственный российский авианесущий крейсер был спущен на воду в 1985 году, а к настоящему времени требует серьезной модернизации для соответствия современным требованиям. Его ранее называли худшим авианосцем в истории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ рассматривает возможность списания или сдачи на металлолом единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вместо его восстановления. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники и мнение военных экспертов. Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц заявил, что решение о прекращении ремонта будет оправданным, поскольку классические авианосцы больше не отвечают потребностям российского флота. «Авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны. Авианосец — это уходящая эпоха... А „Адмирал Кузнецов“, если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только разрезать на металлолом и утилизировать», — отметил Авакянц в разговоре с «Известиями». По информации издания, эксперты считают, что морально и физически устаревший корабль не имеет смысла модернизировать — его эксплуатация слишком затратна, а техническое состояние вызывает обеспокоенность специалистов. Также сообщается, что в условиях ограниченного финансирования и новых приоритетов по развитию флота ресурсы могут быть перераспределены на более современные проекты, связанные с беспилотными технологиями и роботизированными системами. Ранее в Министерстве обороны неоднократно откладывали сроки завершения ремонта «Адмирала Кузнецова». Первый и единственный российский авианесущий крейсер был спущен на воду в 1985 году, а к настоящему времени требует серьезной модернизации для соответствия современным требованиям. Его ранее называли худшим авианосцем в истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...