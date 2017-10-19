Жалобу на поборы в детском саду села Мостовское Варгашинского района родители разместили в соцсетях. Руководство детсада не согласно с обвинениями.
В группе «Инцидент. Курган» во «В контакте» пользователь на условиях анонимности рассказал, что ему пришлось сдать деньги на игрушки, краску для принтера, бумагу и ковровую дорожку. Всего, по его подсчетам, пришлось заплатить около тысячи рублей. «Куда обратиться?», интересуется автор жалобы.
В комментариях некоторые родители отмечают, что такие взносы делаются на благо ребенка. «Если родили, то уж будьте любезны обеспечивать свое дите. Да и игрушки ломаются и детям надоедают старые игрушки», — пишет Александра Залож. «Деньги сдаются не для заведующей и не для воспитателя, а для вашего ребенка, чтобы распечатать ему ту же раскраску или пропись, дабы он чему-то учился. Можно сделать „морду кирпичом“ и в этом не участвовать, воспитатели — люди адекватные, и на отношении к ребенку это не отразится. При этом эту тысячу вы потратите за пару походов в магазин, возможно, купив ненужные безделушки», — уверена Людмила Менщикова.
Специалист районного отдела образования Наталья Вершинина после звонка корреспондента «URA.RU» оперативно связалась с заведующей детсадом. «Никаких денег они не собирают, только на подарки к новому году», — рассказала Вершинина. Она отметила, что и эти взносы являются добровольными.