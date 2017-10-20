Тюменцы выйдут с акцией протеста против принятия максимальной ставки на налог на недвижимость. Организаторами пикета выступила инициативная группа граждан. В городском комитете по межнациональным отношениям корреспонденту «URA.RU» сообщили, что акция согласована.
Пикет пройдет 26 октября на площади перед администрацией города Тюмени. Протестующие намерены выйти туда в 8:30 утра. Информация об этом появилась на сайте тюменского отделения РКРП.
Как сообщил корреспонденту «URA.RU» председатель городского комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин, организаторы подали уведомление сегодня, 20 октября. «Письменный ответ они еще не получили, но мы позвонили им и сообщили, что акция согласована, — рассказал собеседник агентства. — В заявке указана максимальная численность, 500 человек, но мы понимаем, что максимум будет человек 30. Законодательство предполагает, что заявитель должен указать максимальное количество участников, которое не должно превышать количество человек, которое может вместить площадь — поэтому, как правило, указывают максимальную цифру».
Собеседник агентства отметил, что заявку подала инициативная группа граждан, «представители которой часто выступают от „РотФРОНТа“ и РКРП». «Неудивительно, что гражданин Черепанов (лидер тюменского отделения РКРП Александр Черепанов, — ред.) с такой темой выйдет. Это их право», — подчеркнул председатель комитета.
18 октября на заседании комиссии городской думы по бюджету народные избранники одобрили предложение городских чиновников о введении максимально возможной ставки налога — 0,3% от кадастровой стоимости домов и квартир.