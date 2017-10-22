Навальный взял паузу, чтобы прокомментировать президентские амбиции Собчак

Блогер Алексей Навальный не стал комментировать журналистам планы телеведущей Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.
«Пока не комментирую. Может быть, потом», — приводит «Интерфакс» слова Навального.
Ксения Собчак заявила о своем желании баллотироваться на пост президента на минувшей неделе. В своем предвыборном обращении телеведущая заявила, что она — «кандидат против всех». При этом, сама Собчак публично утверждала, что готова отказаться от участия в президентских выборах — 2018 ради выдвижения на главный пост в стране блогера Алексея Навального. Однако, как сообщали СМИ, сам Навальный не сможет принять участие в президентской гонке из-за наличия судимости по делу «Кировлеса». Правомерность решения подтвердил Европейский суд по правам человека, не усмотревший в разбирательстве политической подоплеки.
Как стало известно «URA.RU», предвыборная кампания Ксении Собчак будет проходить только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Именно в этих городах будут открыты штабы кандидата.