17:02 26 октября 2017 0

В Чимеевском монастыре удивлены такому посланию иерея фото: chimeevo.ru

В свердловских пабликах обсуждают бедственное положение курганского священника, который обратился за материальной помощью через соцсети к екатеринбургской общественнице. Иерей посетовал, что на пропитание и одежду для большой семьи (семь человек) его зарплаты не хватает, а подработки в зауральской деревне нет. Уральцы решили, что это «мошенник в рясе».

Иерей Алексей Кузьминых из Чимеевского мужского монастыря (белый священник) обратился через Facebook к общественнице Екатерине Петровой. «Пишет мне в ФБ некто Алексей, представляется священнослужителем и многодетным отцом в сложной жизненной ситуации, — приводит „Уральский меридиан“ запись из телеграм-канала общественницы. — Мол, зима близко, семь детей, на отопление и дом нужны деньги, взяли кредит, но отдавать нечем, в деревне работы нет, только духовный труд. До него писала почти слово в слово многодетная одинокая мать, а может, и не одна. Меня эти разводки достали очень, поэтому я гражданину батюшке в достаточно жесткой форме посоветовала в следующий раз добавить в рассказ болезней детям и инвалидность жене, а то слабовата легенда. И в конце перед отправкой батюшки в бан заглянула в его ФБ, а там фотки с детьми, церквями, в рясе, в доме и т. д. Очень реалистично, уверена, многие жертвуют».

Иерей подтвердил TochkaNews.ru наличие материальных проблем и даже направил свое обращение. В семье у него четверо детей, супруга и теща на иждивении. В обращении говорится о строительстве пристроя к дому, на который был взят кредит, о расходах на образование детей и прочих трудностях. На вопрос, почему не помогает Курганское епархиальное управление, он ответил изданию: «Так заведено, что храмы и монастыри платят взносы, а не наоборот».

Иерей Алексей не рад поднявшейся в соцсетях шумихе фото: страница Алексея Кузьминых, Facebook

Корреспондент «URA.RU» попытался разобраться в ситуации. Исполняющий обязанности наместника Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря иеромонах Петр (Синчилов) очень удивился тому, что иерей мог написать такое обращение. «Не знаю, откуда такие разговоры. Он работает, получает хорошую зарплату (около 30 тысяч рублей). У него четверо детей, но это обязанность отца их кормить и содержать, усердно трудиться. У кого-то есть семьи, где еще больше детей», — отметил отец Петр.

С иереем удалось связаться не сразу. Священник заявил, что произошла ошибка, а «СМИ все раздули». «Я уже пожалел об этом. Я с компьютером не дружу, обращение хотел направить другу, но произошла ошибка. Были временные трудности, но это моя личная жизнь. Сейчас никаких сложностей нет», — заявил Алексей Кузьминых.

По данным источников «URA.RU», в Зауралье не все священнослужители получают зарплату, в некоторых приходах им полагается «десятина» (иной раз весьма скромная), которая складывается из выручки храма и пожертвований, но при этом расходы на связь, проезд, электроэнергию и дрова берет на себя приход. В крупных приходах зарплата священников, как правило, составляет порядка 25 тысяч рублей. «Чимеевский монастырь — богатый приход, туда ездит много паломников из Тюменской области, оставляют хорошие пожертвования. Это лакомый кусок», — отметил источник.