На одной из федеральных трасс водители вынуждены были объезжать даму, которая заснула прямо на проезжей части. По словам автора видео, выложенного в Сеть, женщина была сильно пьяна.
Чтобы разбудить женщину, автору видеоролика Аркадию пришлось похлопать ее по щекам. В сознание она пришла, но передвигаться была не в силах, поэтому мужчина перетащил ее на обочину трассы — «там мягче и безопаснее».
Инцидент произошел на трассе Тюмень—Омск. На кадрах видно, что женщина с трудом говорит, и, кажется, ее даже не удивило, почему она проснулась в таком необычном месте. Автор видео утверждает, что женщина — «представительница древнейшей профессии, судя по состоянию, после тяжелой трудовой смены».
Комментаторы незамедлительно отреагировали на размещенное на YouTube видео. «Если она с травмами, то ты её мог окончательно убить», «Не проще было вызвать скорую, а не выяснять, что к чему?» и «Придурок, а если её машина сбила и у неё сломано что-нибудь?» — обрушили на Аркадия пользователи Сети шквал негативных комментариев, обвиняя его в недопустимом отношении к женщине.