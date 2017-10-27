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Главные новости Тюменской области
20:09  27 октября 2017 0

В тюменских школах распространяется игра АУЕ. На детей обрушиваются сотни ударов

Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, надписи на стенах, ауе, рисунки на стенах, арестантский уклад един
В Тюмень пришла мода на «единый уркаганский уклад»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До Тюмени дошла мода на АУЕ — подростковую субкультуру, основанную на воровских понятиях российской криминальной среды. О ЧП среди младших школьников, причиной которого может быть подражание АУЕ, рассказал «URA.RU» тюменский общественник Валентин Тяпкин.

По его словам, в одной из школ Тюмени среди учеников младших классов появилась далеко не безобидная игра. Один из ее участников показывает некий жест, и тот, кто этот жест заметил, получает наказание — его бьют по очереди все участники игры. Несильно, по плечу, но очень много раз. Сыну тюменца Д. не повезло стать участником такой игры в четверг, 26 октября. Как рассказал «URA.RU» отец четвероклассника, в игру стараются привлечь как можно больше участников. Его сын получил по плечу 240 ударов. Серьезных травм ребенок, к счастью, не получил, отделавшись ушибами плеча. Отец школьника говорит, что ситуацию удалось разрешить без обращения в правоохранительные органы.

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Младшие школьники могут перенимать «уркаганские» привычки от старшеклассников
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В классе, где учился мальчик, провели профилактические беседы, и конфликтную ситуацию удалось погасить. «Драк не было, — отметил Д. — Сами дети говорят, что это игра. Но никто не хочет оказаться на месте пострадавшего. Такие игры способствуют распространению агрессии среди учащихся. Дети и так озлоблены». Отец ребенка уверен — новинка может стать столь же опасной, как «группы самоубийц». «Ребенка начнут „клевать“, он озлобится и что-нибудь с собой сделает, — пояснил собеседник „URA.RU“. — Эти игры могут распространяться криминальными структурами, чтобы выявить среди детей лидеров».

Общественник из Восточного административного округа Тюмени Валентин Тяпкин считает, что такие игры могут быть одной из форм проявления АУЕ — «арестантского уркаганского единства», предполагаемого объединения банд несовершеннолетних, которые, по некоторым данным, могут существовать в России и активно популяризуются через социальные сети.

«Количество таких проявлений в Тюмени в разных школах различается и зависит от старшеклассников, — считает Тяпкин. — Седьмые — восьмые классы этим страдают. В Тюмени это происходит почти каждый день и сильно замалчивается». Общественник считает, что директора школ стараются договориться с хулиганами и не портить показатели учебного заведения. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «URA.RU» заявили, что было зарегистрировано только одно обращение по фактам, предположительно связанным с АУЕ, и эти факты не нашли своего подтверждения. «Отдел полиции номер семь проводит проверку, были опрошены подростки, — объяснили в пресс-службе. — Выяснилось, что никаких ссор не происходило, учащиеся просто толкались, драк не было, и к АУЕ они отношения не имеют».

В пресс-службе городского департамента образования корреспонденту «URA.RU» заявили, что обращений по фактам, связанным с АУЕ или схожими случаями, не было. Тем не менее, в пресс-службе департамента добавили, что в ближайшее время запланирован ряд родительских собраний в школах, на которых будут затронуты вопросы психического здоровья детей, в том числе АУЕ и профилактики насилия среди несовершеннолетних. Отметим, в закрытой группе «ВКонтакте» «АУЕ — Моя Тюмень» состоит 108 человек. Судя по профилям подписчиков, среди них немало несовершеннолетних.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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