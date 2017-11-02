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30 октября 2017
04:20  02 ноября 2017 0

Ямальский газ будут хранить в банках сгущенки

Превращение построек в арт-объект поможет «разбавить» серые тона заводаФото: официальный сайт «Ямал СПГ»

На территории газодобывающей компании «Ямал СПГ» появятся арт-объекты. Резервуары с газом решили преобразить в огромные и знакомые всем с советских времен банки со сгущенкой.

С инициативой украсить скучные постройки художественной росписью выступила компания О3, сообщает ИА СЕВЕР-ПРЕСС. В руководстве «Ямал СПГ» идею поддержали и решили провести международный конкурс эскизов. В итоге победил проект россиянки Таисии Спириной, предложившей оформить резервуары в стиле всеми любимой сладости — сгущенки.

Недавно изображение крупнейшего ямальского завода предложили разместить на серии почтовых марок. В администрации губернатора считают, что это поспособствует росту имиджа региона.

Наталья Полетавкина
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