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Главные новости Тюменской области
12:25  03 ноября 2017 0

В Тюмени появились «имиджевые» заправки для электромобилей. ФОТО

Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., электромобиль
В Тюмени появилось место, где могут «подзарядиться» немногочисленные владельцы электромобилейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

У ТРЦ «Гудвин» в Тюмени появилась первая электрозаправка. В ближайшее время в городе появятся еще несколько мест, где владельцы экологичного транспорта смогут подзарядить свои электромобили.

Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь холдинга «Сибинтел» (в холдинг входят, кроме прочего, ТЦ «Гудвин» и ТЦ «Галерея вояж» — ред.) Марк Добрянский, первая электрозаправка у «Гудвина» уже работает. «Пожалуйста, приезжайте, заправляйтесь», — пригласил пресс-секретарь. По словам Добрянского, электрозаправки монтируются в рамках федеральной программы развития зарядной инфраструктуры. «Устанавливают заправки энергетики, — рассказал Добрянский. — Они к нам обратились, мы предоставили землю. Это и федеральный проект, и имиджевый проект, и инновации».

Первая энергозаправка появилась около ТРЦ «Гудвин»
фото — car72.ru

Реализует проект, по информации федеральных СМИ, компания «Россети». У тюменских ТЦ энергозаправки устанавливает «Тюменьэнерго». По данным Марка Добрянского, в скором времени заправка для электромобилей появится у ТЦ «Галерея вояж» и в районе ТЦ «Фаворит».

Как писало «URA.RU», в Тюмени на сегодня насчитывается семь электромобилей. Ранее в тюменской областной думе провалилась попытка либерал-демократов установить льготы по транспортному налогу для владельцев гибридных автомобилей.

Получить комментарий в «Тюменьэнерго» не удалось, телефоны сотрудников, ответственных за общение с прессой как в Тюмени, так и в Сургуте, не отвечали.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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