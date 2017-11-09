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09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
18:32  09 ноября 2017 0

Запсибкомбанк разыгрывает миллион рублей

Владельцы зарплатных карт могут получить двойную выгоду от рефинансированияФото: пресс-служба «Запсибкомбанка»

Клиентам Запсибкомбанка, получающим зарплату на карты учреждения, предлагают рефинансировать кредиты других банков. Так они могут получить двойную выгоду. Во-первых, держателям зарплатных карт предоставляется специальная ставка на рефинансирование кредитов других банков. Во-вторых, клиент сможет участвовать в акции «Мечты на миллион», где разыгрывается миллион рублей.

«Уже сегодня вы можете „перевести“ свои кредиты в Запсибкомбанк и получить интересные условия по рефинансированию. Хочу особо отметить, что у каждого, кто рефинансирует кредит другого банка, шанс на выигрыш 1 миллиона рублей удваивается. Деньги вы можете потратить на полное или частичное погашение кредита, либо на осуществление своей давней мечты», — пояснил директор дирекции розничного бизнеса Запсибкомбанка Иван Бочарников.

Участниками акции могут стать заемщики, оформившие любой вид кредита (ипотечный, жилищный, потребительский, автокредит, рефинансирование кредита другого банка) в ПАО «Запсибкомбанк» в период с 04.10.2017 г. по 31.03.2018 года. Победителя выберут в случайном порядке, о выигрыше ему будет сообщено по номеру телефона, указанному в договоре.

Для оформления рефинансирования кредитов можно оставить заявку на сайте банка или обратиться в ближайший офис.

Виктор Дорофеев
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