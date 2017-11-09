Тюменский депутат попросил бюджетные деньги на кастрацию и патриотическое воспитание

14:42 09 ноября 2017 2

Бродячие собаки терроризируют города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев предложил увеличить бюджетные расходы на кастрацию тюменских собак. Также народный избранник считает необходимым добавить денег на гранты местным некоммерческим организациям. Он сообщил корреспонденту «URA.RU», что рассчитывает на положительное решение этого вопроса, поскольку «это не такие большие деньги».

Мурат Тулебаев рассчитывает, что его предложения к проекту бюджета найдут поддержку Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Письмо на имя спикера гордумы Дмитрия Еремеева депутат направил 7 ноября. В документе Мурат Тулебаев просит рассмотреть его предложения в проект бюджета об увеличении финансирования на гранты для некоммерческих организаций до 20 миллионов рублей и увеличении субсидирования до полутора миллионов рублей на предоставление лекарственных средств и услуги по кастрации домашних животных.

Корреспонденту «URA.RU» депутат пояснил, что сумма на прививки и кастрацию животных сейчас составляет 500 тысяч рублей в год и не менялась уже давно. «Пятьсот тысяч для такого большого города не такие большие деньги. Мне говорят (чиновники, — ред.), что не востребована такая услуга — а я спрашиваю: как вы информируете граждан? Я не думаю, что если бы граждане об этой услуге знали, то не пошли бы бесплатно кастрировать своих животных, — отметил Мурат Тулебаев. — Эти же собаки в частных домах выбегают из двора хозяев и вместе с беспризорными животными так же бегают стаями. Вакцинация идет бесплатная от бешенства, и кастрация — тоже».

Поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Тулебаев попросил увеличить с 10 до 20 миллионов рублей.

Тюменцы пишут в соцсетях, что бродячие псы нападают на людей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Это любые услуги социального характера. Меня в большей степени волновало то, чтобы наши волонтеры, те же „Потеряшки“, которые фактически выполняют функции муниципалитета, когда бездомных животных у себя держат, при этом за свои личные средства, имели возможность выигрывать гранты для животных в своих организациях. И это те же самые СОНКО, это, например, пенсионерские организации, которые проводят для молодежи занятия по патриотическому воспитанию».

Предложения депутата поступят в городской департамент финансов, после чего должны будут быть рассмотрены на заседаниях профильных думских комиссий.

Отметим, что сегодня, в 18 часов, в здании на улице Челюскинцев, 46 пройдут публичные слушания по проекту бюджета города Тюмени на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Дефицит городского бюджета на 2018 год составляет 814 миллионов рублей.

Проблема с бродячими собаками, по мнению некоторых тюменцев, стоит в городе довольно остро. В соцсетях люди пишут, что псы сбиваются в стаи, пугают детей, убивают кошек и даже нападают на людей.

«Меня, беременную, собака кусала, просто сзади напала, — написала в группе „ЧС Тюмень“ Ирина С. — Я шла спокойно по улице, даже не видела ее. Нападают — и еще как!»

«Ходят всегда стаей по 3-6 особей. Ростом от колена и выше. В частном секторе всех кошек передавили. Моих двух котов постигла печальная участь, — отметила там же Оксана А. — Коты соседей так же ушли в мир иной „благодаря ‚этим ‚милым ‘ собачкам. Просто одним людям приходиться исправлять последствия безответственности других людей“.

Специализированной организацией по отлову бродячих животных в Тюмени является МКУ «ЛесПаркХоз». Там собак должны привить, стерилизовать и по возможности помочь обрести нового хозяина. Если подыскать дом для животного не удалось, неагрессивных псов меньше 70 см в холке выпускают обратно на улицу.