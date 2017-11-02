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31 октября 2017
Главные новости Тюменской области
18:52  02 ноября 2017 0

Бюджет Тюмени увеличится на треть. Кому достанутся дополнительные миллиарды

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, утилизация, бюджет, деньги, финансирование, рубли, макулатура
Дополнительные доходы городской казны составят шесть миллиардов рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бюджет города Тюмени на следующий год может стать больше на треть. Согласно проекту на 2017 год, Тюмень получит дополнительно шесть миллиардов рублей. Проект бюджета есть в распоряжении «URA.RU».

Согласно проекту бюджета Тюмени на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов, доходы казны Тюмени в следующем году составят 26,6 миллиарда рублей против 20,3 миллиарда рублей в 2017 году. Расходы превысят доходы на 814 миллионов рублей и составят 27,4 млрд руб. Дефицит бюджета, как и в прежние годы, планируется покрыть за счет переходящих остатков с 2017 года.

В проекте бюджета заложено увеличение зарплат работников муниципальных учреждений образования, спорта и молодежной политики на 4%, то есть на прогнозный уровень инфляции.

Основным источником доходов города остаются деньги, перечисляемые из областного и федерального бюджетов. Субсидии, субвенции и дотации составляют почти 15,7 миллиарда рублей — более 58% доходов городской казны.

Главной статьей собственных доходов тюменского бюджета останется НДФЛ. Налог на доходы физических лиц в 2018 году принесет казне на 40% денег, с 4,4 миллиарда рублей до 6,3 миллиарда рублей. Такой рост поступлений от НДФЛ произойдет благодаря «щедрости» властей, увеличивших долю поступлений этого налога в бюджет.

Самой большой статьей расходов городского бюджета останется образование — 10,8 миллиарда рублей (на 1,5 миллиарда больше, чем в 2017 году). В 2019 и 2020 годах планируется удержать эту статью расходов примерно на том же уровне. На развитие экономики планируется потратить 8,6 миллиарда рублей, на ЖКХ — 2,7 миллиарда, на социальную политику — 2,1 миллиарда рублей.

Практически по всем статьям расходы возрастут, по некоторым — в разы. Так, на охрану окружающей среды планируется потратить 794 миллиона рублей (против 382 в 2017 году), на здравоохранение — 809 миллионов (в 2017 году финансирование составило 49,5 миллиона).

Единственное, на чем намерена сэкономить городская администрация — общегосударственные вопросы (снижение с 1,7 миллиарда рублей до 1,688 миллиарда).

Проект городского бюджета будет рассмотрен на профильной комиссии городской думы 15 ноября. На следующий день гордума рассмотрит бюджет в первом чтении. Окончательное рассмотрение предстоит 30 ноября, после бюджетного послания губернатора Владимира Якушева и одобрения проекта бюджета региона областной думой.

Отметим, что в дальнейшем разработчики бюджета прогнозируют снижение доходов до 23 миллиардов рублей в 2019 году и 22,7 миллиарда годом позже.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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