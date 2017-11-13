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Главные новости Курганской области
20:44  13 ноября 2017 0

Курганским детям отказались ставить пробы Манту: «Нет — и до конца года не ждите»

Клипарт. Медицина., медицина, вакцина, прививка, шприц
Протестировать ребенка на туберкулез удается не всемФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Курганской детской поликлинике маленьким пациентам не ставят пробу Манту, утверждают взволнованные родители. По их словам, в медучреждении просят не ждать поставки туберкулина (аллерген, используемый для проведения внутрикожных диагностических проб на туберкулез — прим. ред.) в ближайшее время.

«Со старшим сыном ходили в поликлинику, хотели Манту поставить, сказали: нет — и до конца года не ждите. Неужели и на вакцинацию нет денег у нашего города? И так у малышей позабирали многое в этом году», — поделилась переживаниями в соцсетях горожанка Марина Прокопьева. Другая мама, пожелавшая сохранить свое имя в тайне, рассказала «URA.RU», что ее ребенку также отказались ставить пробу Манту из-за отсутствия туберкулина, которого не стоит ждать «в ближайшее время». При этом медики пообещали оповестить о том, когда аллерген появится.

Источник агентства в поликлинике подтвердил, что в медучреждении туберкулин есть не всегда, однако о каких-то проблемах в последнее время ему не известно. «Манту не ставили около двух месяцев назад. Сейчас, насколько я знаю, все в порядке», — заявил собеседник «URA.RU».

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на официальный запрос агентства сообщили, что туберкулинодиагностика в медицинских организациях на территории региона проводится в штатном режиме.

Напомним, ранее в Зауралье приостановили вакцинацию детей от полиомиелита. Препарат в область не прислал Минздрав РФ, из-за этого не привитыми в этом году останутся 16 тысяч новорожденных.

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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