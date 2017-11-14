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Главные новости Курганской области
14:37  14 ноября 2017 0

В Зауралье выбрали нового председателя союза журналистов. Победитель был вне конкуренции

Избрание председателя союза журналистов Курган, борисова ирина
У Ирины Борисовой не было конкурентовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым председателем союза журналистов Курганской области стала Ирина Борисова. Остальные выдвинутые претенденты сами отказались от предложенной должности, сообщили «URA.RU» участники заседания.

За Ирину Борисову, которая возглавляет пресс-службу Варгашинского завода ППСО и преподает в Курганском госуниверситете, проголосовали 29 человек, лишь трое были против. Журналисты Юлия Кочарина и Татьяна Хильчук, которых делегаты выдвинули в качестве претендентов на пост главы союза, взяли самоотвод.

Также на выборную должность не стал претендовать бывший глава Союза журналистов Зауралья Юрий Побритухин.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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