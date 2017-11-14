У Ирины Борисовой не было конкурентов
Новым председателем союза журналистов Курганской области стала Ирина Борисова. Остальные выдвинутые претенденты сами отказались от предложенной должности, сообщили «URA.RU» участники заседания.
За Ирину Борисову, которая возглавляет пресс-службу Варгашинского завода ППСО и преподает в Курганском госуниверситете, проголосовали 29 человек, лишь трое были против. Журналисты Юлия Кочарина и Татьяна Хильчук, которых делегаты выдвинули в качестве претендентов на пост главы союза, взяли самоотвод.
Также на выборную должность не стал претендовать бывший глава Союза журналистов Зауралья Юрий Побритухин.