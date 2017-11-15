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Главные новости Курганской области
16:31  15 ноября 2017 0

Курганским полицейским хотят разрешить штрафовать мигрантов-попрошаек

Совместное заседание комитетов областной Думы. Курган, коркин сергей
Сергей Коркин выступает за расширение полномочий курганских полицейскихФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицейские в Курганской области в скором времени смогут на месте штрафовать занимающихся попрошайничеством граждан и нарушителей ночной тишины. Речь о расширении полномочий силовиков шла на совместном заседании депутатских комиссий в областной Думе 15 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

Полицейских лишили возможности составлять протоколы о нарушениях в 2014 году — тогда были внесены соответствующие поправки в КоАП РФ. По словам начальника управления административной практики департамента развития городского хозяйства Сергея Реутова, из-за этого половина нарушителей теперь уходит от ответственности.

«Весной и осенью у нас возникает проблема: в это время приезжают и уезжают жители Таджикистана и Узбекистана, без работы занимаются попрошайничеством. На полицейских по региональному законодательству возложена обязанность составлять на них протоколы, а на административные комиссии — нет. Если бы полицейские направляли протоколы, мы могли бы штрафовать граждан вне зависимости от того, явились ли они на комиссии». Пока что члены комиссий, говорит Реутов, могут только направлять заказные письма с материалами силовиков ответчикам, которые их не получают и в итоге избегают штрафов.

Совместное заседание комитетов областной Думы. Курган, реутов сергей
Сергей Реутов недоволен, что попрошайки уходят от ответственности
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как рассказал начальник отдела ОПАЗ и ВОИВ управления МВД России по Курганской области Сергей Коркин, в ближайшее время между региональным правительством и министерством внутренних дел будет заключено соглашение, по которому полицейским вернут утерянные полномочия.

На заседании также озвучены итоги работы административных комиссий региона за 9 месяцев 2017 года. За это время рассмотрен 2351 протокол и назначено 7 млн 626 тысяч рублей штрафов. В бюджет Курганской области в результате работы комиссий поступило 6 млн 711 тысяч рублей. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, доложил начальник управления специальных программ правительства региона Николай Снетков.

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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