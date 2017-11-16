В центре Тюмени появятся знаки «Остановка запрещена»

В центре Тюмени исчезнет возможность припарковать машину близ здания областного УМВД. Вскоре там будут установлены таблички, запрещающие остановку транспортных средств. Такое решение приняла комиссия при управе Центрального административного округа администрации города Тюмени.
Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» появятся между домами №45 по улице Республики и №36 по улице Володарского (здание регионального УМВД), напротив Центральной площади города.
Их поставят для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд между этими зданиями, который пока затруднен из-за припаркованных там машин, отметили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Как сообщается на сайте городских властей, решение об установке табличек приняла территориальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального округа.