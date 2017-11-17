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12:21  17 ноября 2017 0

В Тюмени приставы прямо на дороге арестовали Mercedes, за рулем которого был хозяин фирмы-должника

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
Должник не отдал деньги — и встретился с приставамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени приставы прямо на дороге арестовали автомобиль учредителя фирмы, которая не хотела отдавать бывшему сотруднику его деньги. Из-за 170 тысяч рублей компания лишилась автомобиля Mercedes-Benz.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Тюменской области, мужчина шесть лет работал в местной фирме, которая занималась поставками материалов для рекламной индустрии. Решив уволиться из компании, тюменец написал заявление об увольнении по собственному желанию и отработал положенные по закону две недели. Однако в последний рабочий день трудовую книжку и полный расчет он не получил. Только через две недели в отделе кадров ему выдали трудовую, в которой появилась запись о том, что мужчина уволен за прогул. Между тем прогулов у работника не было.

Тюменец отправился в суд, чтобы заставить бывшего работодателя изменить запись в трудовой книжке и выдать ему все заработанные деньги, компенсацию за отпуск и за моральный вред — всего 170 тысяч рублей. Суд мужчина выиграл, но денег так и не получил: фирма проигнорировала постановление суда. Приставы отыскали счета компании, но они оказались пусты.

На прошлой неделе УФССП по области проводило очередной рейд вместе с сотрудниками ГИБДД, и среди автомобилей на дороге попалась машина именно этой фирмы — за рулем престижного Mercedes-Benz был сам учредитель компании. Приставы описали и арестовали машину. Теперь ее продадут для того, чтобы пострадавший тюменец смог получить полагающиеся ему деньги.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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