Сестра ямальца, которого съел медведь, сгорела заживо

16:54 17 ноября 2017 0

Труп девушки найден обгоревшим под одним из жилых домов в Гыде Фото: pixabay.com

В поселке Гыда в Тазовском районе Ямала местные жители заметили дым и огонь, выбивающийся из-под крыльца одного из домов. При тушении под крыльцом обнаружили тело девушки 1995 года рождения. Практически вся одежда на ее теле сгорела. Девушка скончалась от полученных ожогов. По неофициальным данным источников «URA.RU», девушка была родной сестрой молодого человека, останки которого на днях были обнаружены в берлоге медведя в Гыданской тундре.

В пресс-службе СКР по Ямалу рассказали, что ЧП произошло еще 11 ноября. Погибшая прибыла в поселок из тундры и остановилась у знакомых. Сначала девушка потерялась, однако в тот же день было обнаружено ее тело. По данному факту сейчас проводится проверка. Ведутся криминалистические и пиротехнические экспертизы. Следователи не исключают, что гибель девушки могла произойти в результате самоубийства.

Собственные источники агентства в поселке добавляют, что девушка страдала психическим расстройством. В поселке она была проездом на несколько дней, пока решался вопрос помещения ее в медучреждение для дальнейшего лечения. Источники также отмечают, что девушка неоднократно высказывала угрозы смерти в результате самоубийства.

Напомним, накануне в Гыданской тундре на полицейских, которые вели поиск пропавшего в начале месяца человека, напал медведь. Его пришлось пристрелить. В берлоге животного были найдены человеческие останки и элементы одежды. По одежде родственники опознали пропавшего молодого человека.