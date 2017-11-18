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18 ноября 2017
14:00  18 ноября 2017 0

Поймали насильника-педофила, Шойгу уволит толстых, ёжики умрут из-за погоды. Субботняя рассылка от «URA.RU»

День ВДВ в Челябинске, нож, убийство, армия, военные, показательные выступления
Шойгу жестко расправится с любителями поесть (архивное фото со Дня ВДВ в Челбинске)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня суббота, 18 ноября. И вот главное к этой минуте:

В Екатеринбурге поймали возможного насильника 12-летней девочки. Его искали более 200 сотрудников полиции.

Министр обороны Сергей Шойгу распорядился избавить армию от толстых. Их уволят или переведут на тыловую службу.

На Ямале задержали за взятку гендиректора местной дочки «Газпромнефти». Пока по закону он считается только «подозреваемым», но фактически его поймали с поличным, за руку.

Госдума решила не ограничивать рост цен на продукты. Вред от такой меры посчитали большим злом, чем высокие цены.

Портал госуслуг внезапно «лишил» уральца паспорта, объявив, что его документ недействителен, и его пора менять. Хотя до реального момента смены еще 17 лет.

Грустим. Из-за теплого ноября на Урали могут умереть ёжики. Для них такая погода опасна.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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