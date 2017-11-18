Сегодня суббота, 18 ноября. И вот главное к этой минуте:
В Екатеринбурге поймали возможного насильника 12-летней девочки. Его искали более 200 сотрудников полиции.
Министр обороны Сергей Шойгу распорядился избавить армию от толстых. Их уволят или переведут на тыловую службу.
На Ямале задержали за взятку гендиректора местной дочки «Газпромнефти». Пока по закону он считается только «подозреваемым», но фактически его поймали с поличным, за руку.
Госдума решила не ограничивать рост цен на продукты. Вред от такой меры посчитали большим злом, чем высокие цены.
Портал госуслуг внезапно «лишил» уральца паспорта, объявив, что его документ недействителен, и его пора менять. Хотя до реального момента смены еще 17 лет.
Грустим. Из-за теплого ноября на Урали могут умереть ёжики. Для них такая погода опасна.