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19 ноября 2017
19:23  19 ноября 2017 0

Сотрудники ГИБДД позвали батюшку окропить опасный участок дороги святой водой. ФОТО

ГИБДД привлекла служителей церкви к решению проблемы безопасности на дорогахФото: видео ГТРК «Башкортостан»

Сотрудники ГИБДД в УФЕ привлекли служителей церкви к решению проблемы безопасности на дорогах. Стражи порядка попросили священника окропить святой водой опасный участок проезжей части

Как передает Lenta.ru, на время проведения обряда инспекторы ГИБДД остановили движение транспорта. Ранее на этом месте погиб 90-летний пенсионер, что, видимо, и послужило причиной обряда. Он был насмерть сбит сразу двумя автомобилями — сначала попал под колеса Porsche, затем его переехала Kia.

В ГИБДД к услугам церкви прибегают все чаще. Так, накануне состоялся крестный ход с участием сотрудников Госавтоинспекции в Краснодарском крае. Инспекторы прошли по опасному участку трассы Темрюк—Краснодар. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября (в этом году он приходится на 19 ноября).

Наталья Володина
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