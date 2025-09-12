TMZ опубликовали кадры с предполагаемым убийцей Чарли Кирка

Кирк получил ранение в ходе дебатов
Кирк получил ранение в ходе дебатов Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Появилась видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен предполагаемый подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка.  Он направлялся в кампус университета Юты, где вскоре после этого произошло нападение на Кирка, сообщает портал TMZ.

Мужчина был зафиксирован несколькими камерами на пути к кампусу. Мужчина в черной одежде, подходящий под описание, попал в объективы камер наблюдения в пригороде Солт-Лейк-Сити в 11:49. В ФБР подтвердили, что подозреваемый прибыл на территорию университета в 11:52 — это совпадает с временем появления мужчины на видео.

Мужчина заметно хромает и избегает людных мест. Его маршрут пролегал по менее оживленным улицам к зданию кампуса, где позднее проходило массовое мероприятие с участием Чарли Кирка. По данным ФБР, Кирк получил смертельное ранение вскоре после начала своего выступления.

Кирк являлся одним из ведущих представителей праворадикального движения и занимающий пост исполнительного директора организации Turning Point USA (TPUSA). Он получил огнестрельное ранение в ходе дебатов, проходивших в штате Юта. Позже он скончался. Все, что известно о трагедии — в сюжете агентства.

