TMZ опубликовали кадры с предполагаемым убийцей Чарли Кирка

Появилась видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен предполагаемый подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Он направлялся в кампус университета Юты, где вскоре после этого произошло нападение на Кирка, сообщает портал TMZ.
Мужчина был зафиксирован несколькими камерами на пути к кампусу. Мужчина в черной одежде, подходящий под описание, попал в объективы камер наблюдения в пригороде Солт-Лейк-Сити в 11:49. В ФБР подтвердили, что подозреваемый прибыл на территорию университета в 11:52 — это совпадает с временем появления мужчины на видео.
Мужчина заметно хромает и избегает людных мест. Его маршрут пролегал по менее оживленным улицам к зданию кампуса, где позднее проходило массовое мероприятие с участием Чарли Кирка. По данным ФБР, Кирк получил смертельное ранение вскоре после начала своего выступления.
Кирк являлся одним из ведущих представителей праворадикального движения и занимающий пост исполнительного директора организации Turning Point USA (TPUSA). Он получил огнестрельное ранение в ходе дебатов, проходивших в штате Юта. Позже он скончался. Все, что известно о трагедии — в сюжете агентства.
