Мэру Нового Уренгоя, заступившемуся за «школьника из Бундестага», предложили подать в отставку

Член Общественной палаты РФ, председатель рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Марков призвал мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза уйти в отставку. Глава города публично заступился за школьника, выступавшего в Берлине на заседании Бундестага. Общественник разместил соответствующее заявление на своей странице в Facebook.
«Мэр Уренгоя должен подать в отставку. Или снят», — написал Марков на своей странице.
Заявление представителя Общественной палаты прокомментировали для «URA.RU» в мэрии Нового Уренгоя. «Пока никаких заявлений об отставке у нас нет. И никаких кадровых решений тоже. Все на месте. Все работают», — сообщила агентству начальник информационно-аналитического управления администрации Лариса Невеселая.
Напомним, Иван Костогриз, глава администрации города Новый Уренгой, выступил в защиту школьника гимназии, публично выразившему сочувствие бойцам Вермахта, погибшим в России в годы войны. Делегация старшеклассников гимназии Нового Уренгоя побывала в Германии на Дне памяти и скорби. Один из школьников выступил в Бундестаге с речью, которая вызвала широкий общественный резонанс.