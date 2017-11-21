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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Ямала
16:29  21 ноября 2017 0

Мэру Нового Уренгоя, заступившемуся за «школьника из Бундестага», предложили подать в отставку

Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, вечный огонь, костогриз иван, кобылкин дмитрий, день победы
Иван Костогриз (справа) призвал общественность прекратить травлю ямальского школьникаФото: Андрей Загумённов © URA.RU
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Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Член Общественной палаты РФ, председатель рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Марков призвал мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза уйти в отставку. Глава города публично заступился за школьника, выступавшего в Берлине на заседании Бундестага. Общественник разместил соответствующее заявление на своей странице в Facebook.

«Мэр Уренгоя должен подать в отставку. Или снят», — написал Марков на своей странице.

Заявление представителя Общественной палаты прокомментировали для «URA.RU» в мэрии Нового Уренгоя. «Пока никаких заявлений об отставке у нас нет. И никаких кадровых решений тоже. Все на месте. Все работают», — сообщила агентству начальник информационно-аналитического управления администрации Лариса Невеселая.

Напомним, Иван Костогриз, глава администрации города Новый Уренгой, выступил в защиту школьника гимназии, публично выразившему сочувствие бойцам Вермахта, погибшим в России в годы войны. Делегация старшеклассников гимназии Нового Уренгоя побывала в Германии на Дне памяти и скорби. Один из школьников выступил в Бундестаге с речью, которая вызвала широкий общественный резонанс.

Сергей Мороз
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