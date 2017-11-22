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Главные новости Курганской области
11:03  22 ноября 2017 0

Новая лаборатория позволит зауральским предприятиям поставлять продукцию «Росатому» и «Газпрому»

Заседание Союза промышленников Курган, константинов александр
Александр Константинов назвал оборудование курганской лаборатории лучшим в РоссииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры (КЦИСС) внесен в реестр Федеральной службы по аккредитации. После проверки на ней зауральские предприятия смогут поставлять свою продукцию в крупнейшие нефтегазодобывающие компании («Газпром», «Лукойл», «Роснефть»). Это позволит им выйти на новые рынки сбыта.

Уникальное оборудование, которое установлено в лаборатории, позволило директору департамента промышленности Курганской области Александру Константинову назвать курганский центр «лучшим в России», сообщает пресс-служба правительства региона.

Сертификаты, выданные КЦИСС, актуальны для продукции, произведенной для атомной и тепловой энергетики, нефтегазодобывающей и перерабатывающей, химической и горнодобывающей промышленности. В перспективе это позволит курганскому центру реализовать проект по формированию электронных паспортов изделий трубопроводной арматуры совместно с «Росатомом». Сейчас КЦИСС готовит пакет документов для получения аккредитации в госкорпорации «Росатом».

Татьяна Жаткина
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