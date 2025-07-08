Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:31
В Перми исторический особняк выставили на продажу за 6,7 миллиона рублей. Фото
23:22
Массовый свадебный фестиваль, вручение наград многодетным семьям: как прошел День семьи в России. Фоторепортаж
23:21
В Курганской области ожидается свадебный бум
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
23:13
В Челябинске прошел парад в честь Дня семьи. Фото, видео
23:12
Галкин* показал подросшую дочь
23:04
Внука Пугачевой не позвали в российское телешоу
1
ВС РФ атаковали важные объекты ВПК Украины и водрузили триколор в Каменском: главное об СВО на 8 июля
22:59
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два жителя
22:50
Во Фролах под Пермью построили новую современную поликлинику. Видео
22:48
Под Челябинском 20-летний водитель спровоцировал смертельную аварию с четырьмя авто
Погодный апокалипсис: под Ярославлем шторм снес детскую площадку, а Подмосковье топит ливнями. Фото, видео
22:45
Гигантские слизни атакуют дома курганцев. Фото
1
22:34
УФАС возбудило два дела из-за отсутствия сотовой связи у жителей Пермского края
22:30
В Госдуме хотят вернуться к советской практике установки цен
2
В России более 300 тысяч семей получили маткапитал в 2025 году: какие новые меры поддержки им положены
22:28
Как защитить помидоры от града летом: советы опытного садовода
22:28
В работе «Дзена» произошел сбой
22:23
Рокера из Екатеринбурга, покорившего США, оштрафовали за дискредитацию армии
Андрей Никитин стал главой Минтранса после увольнения Старовойта: кто он такой
22:22
Ветер повалил сотовую вышку в Подмосковье
22:17
Трамп заявил, что передает Украине оборонительные вооружения
22:07
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона
Рядом с крупнейшим ТЦ Ростова вспыхнул сильнейший пожар: что известно о втором за год ЧП к этому часу. Видео
22:06
Трамп пригрозил 10-процентными пошлинами странам БРИКС
22:04
Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложной задачей
22:00
День семьи, любви и верности на Ямале: главные события за 8 июля
У половины регионов России появится новый самолет
22:00
Уход из «Современника», молодой муж и отношение к СВО: как живет Лия Ахеджакова
1
21:58
Президент Армении разрешил национализировать компанию Карапетяна
21:55
Трамп снова заявил, что «очень недоволен» Путиным и хочет устроить Москве «сюрприз»
Мишустин решил главный вопрос экономики в 2025 году
21:44
Алиханов после «Иннопрома» уехал на уральский завод, где собирают многострадальные «Байкалы»
2
21:40
ВС РФ водрузили триколор в Каменском
21:34
Закрытые рестораны в крупном ТЦ и запрет на парковку: главное в Кургане за 8 июля
«Угроза национальной безопасности»: почему россияне начали массово отказываться от отдыха в Абхазии
21:34
Новый жд-вокзал, «дворцы» для белок и особый статус города: главное с пресс-конференции мэра Сургута
21:22
Где в Тюмени можно устроить пикник: лучшие городские парки
21:21
Ямальская КПРФ оставила одиозного оленевода без шанса на мандат заксобрания. Инсайд
Путин предостерег самых хитроумных расхитителей бюджета
21:20
Фриланс с подвохом: как тюменцы могут заработать на отзывах и молчании
21:07
Спикер ямальской гордумы нагрянула в гости к ноябрянам в День семьи. Фото
21:06
Чем известна Сузге Ханым, любимая жена хана Кучума, которой хотят поставить памятник в Тобольске
1
Военные России уничтожили склад с оружием и газо-энергетическую инфраструктуру ВСУ: карта СВО 8 июля
21:04
Тюменцы раскритиковали памятник жене Хана Кучума в Тобольском районе
21:01
Трех статусных екатеринбуржцев не пустили на «Иннопром» среди них — продюсер «Ночи музыки»
21:00
Трамп заявил, что больше не намерен откладывать торговые пошлины
Самолетный коллапс в аэропортах РФ затронул тысячи человек: текущая обстановка в Пулково и нашумевшей курилке
20:48
Пугливые растения, спелые бананы и динозавры: чем удивляет самый северный ботанический сад Пермского края
20:45
Власти распродадут дачи на турбазе возле челябинского озера
20:37
Двое детей пострадали от ураганного ветра в Подмосковье и Ярославле. Видео
Семейная налоговая выплата появится в России с 2026 года: как рассчитывается, кто получит
20:35
На «Иннопроме» презентовали работников, которые трудятся 24/7 без перерыва
20:30
Мэр Сургута вступился за создание в парке кормушек-дворцов для белок
20:25
Секретарь генсовета ЕР Якушев оценил темпы строительства бассейна в Кургане
Да здравствует новый король: «вторичка» стала главным драйвером рынка недвижимости Тюмени. Инсайд
20:20
Как совмещать работу с учебой на очном в ХМАО: секретные лайфхаки зумера. Фото
20:19
Текслер: Челябинская область заключила соглашений на 30 млрд рублей
20:18
Политтехнолога, руководившего штабом Надеждина, лишили гражданства РФ
О самоубийстве Старовойта, поставках Украине и отношениях с США: главные заявления Пескова
20:18
Ситуация «Опасность»: что случилось с воздухом в Тюмени
20:12
Хачанов проиграл пятой ракетке мира в четвертьфинале Уимблдона
20:09
Все детские пособия в 2025 году: что и кому положено
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления более сотни человек в Дагестане: что известно о ЧП к этому часу
20:07
Йельский университет признали нежелательным в России
20:03
Паслер рассказал Мишустину, на что потратит прощенные Путиным 33 млрд
1
20:02
Приезд Мишустина и секрет Мантурова: главное со второго дня «Иннопрома» в Екатеринбурге. Фото
1
Киев попытался атаковать два региона России: карта БПЛА за 8 июля
20:01
В Муравленко семья получила жилищный сертификат в День семьи, любви и верности
19:59
Мишустин на «Иннопроме» похвалил миасский автозавод «Урал»
19:59
Митрополит Даниил освятил новый офис «Единой России» в Кургане. Фото
Кремль — URA.RU: Россия научилась противостоять санкциям Запада
19:55
Жога вместе с Мишустиным осмотрел выставку «Иннопром» и напомнил про поручение Путина. Фото
2
19:53
Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 15 тысяч квадратов. Видео
19:49
Shot назвал причину смерти звездного визажиста Вишневского
19:46
Тюменских аллергиков ждет суровое испытание
19:44
Мэр Сургута оценил перспективы присвоения городу особого статуса
19:43
Хедлайнером пермского фестиваля станет Татьяна Овсиенко
19:40
Экс-директор Тюменского драмтеатра Осинцев просит перенести суд в другой регион
19:40
Кухарук на ИННОПРОМЕ договорился о переработке кварца, добываемого в арктической зоне ХМАО
19:37
Йельский университет признан нежелательной организацией в России
19:36
Стали известны дата и место похорон Старовойта
19:35
Вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей
19:34
Курганцев, проживших в браке более 40 лет, наградили медалью «За любовь и верность»
19:30
Завод челябинского «Мечела» хочет взять в долг 100 миллиардов
19:30
Скандальный пермский экс-мэр остался без должности, на которую рассчитывал
19:28
Банкам запретили начислять проценты по кредитам умерших
3
19:26
Лукашенко рассказал про необычное угощение от Путина
1
19:22
Россиянин ранен при атаке на сухогруз Eternity в Красном море
19:20
Путин назначил Никитина главой Минтранса России
19:19
Под Екатеринбургом дед пристает к маленьким девочкам и не отпускает их. Видео
19:17
В Коми за госизмену задержан управляющий «Револьт-центром»
1
19:16
Трое россиян пострадали в ДТП в Анталье
19:14
На Ямале вырос спрос на бьюти-услуги: сколько стоит сделать ноготочки
19:14
МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана»*
2
19:10
«Ошиблись могилой»: в ХМАО разгорелся кладбищенский скандал. Фото
1
19:04
Костромского губернатора избавили от конкурентов на выборах-2025
19:02
В СКР заявили о значительном росте числе преступлений, совершенных мигрантами
18:58
Путин отпустил участника СВО с фронта на свадьбу к сестре. Видео
18:58
О каких болезнях могут говорить «трясущиеся ручки» Аллы Пугачевой: мнение врача
18:56
Крупная энергокомпания ЯНАО сменила название в связи с расширением
18:56
Что известно о беспилотнике УЗГА, который разбился в Казани
1
18:55
Ямальская авиакомпания обеспечит пассажиров чтением про города-юбиляры ЯНАО
18:55
Участок рядом с замком Пугачевой в Подмосковье готовят к продаже
18:52
Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта
18:50
Пьяному бесправнику из ЯНАО грозит колония
18:46
Площадь пожара в Ростове-на-Дону превысила 9000 квадратных метров. Видео
18:45
Рогов сообщил о начале боев за новое село в Запорожской области
18:42
В Шереметьево опровергли проблемы в работе аэропорта
18:36
В Армении силовики задержали не менее десяти соратников Карапетяна
18:35
Британия обвинила 3 человек в поджоге украинского склада по заданию ЧВК «Вагнер»
18:34
Текслер на «Иннопроме» показал Мишустину достижения Челябинской области. Фото
18:31
В Тюмени водитель автобуса избил пассажира. Видео
18:30
В Березниках на выборы заявилась коалиция военнослужащих. Инсайд URA.RU подтвердился
18:29
Мэр Перми предложил руководству парка Горького передать городу спорные кафе
18:29
Ямальские санврачи предупредили жителей об опасности клещей
18:27
Рокер из Екатеринбурга, покоривший США, попал под суд за дискредитацию армии: что о нем известно
18:26
Назначена дата основного заседания по национализации ЮГК
18:25
Региональные власти ограничили мэрию Перми в увеличении стоимости парковки
18:22
С начала года маткапитал в России получила 341 тысяча семей
18:20
На Ставрополье горит пшеничное поле, огонь угрожает домам
18:19
В Сургуте появится парк исторического наследия
18:14
Мишустину показали на «Иннопроме» ключевой проект свердловских властей, он оценил. Видео
3
18:13
WP: самозванец с помощью ИИ выдал себя за госсекретаря США
18:07
В Кургане открыли памятник маршалу Голикову. Фото
18:06
Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом в России
18:03
Тобольский просветитель озвучил свое отношение к установке памятника жене Хана Кучума
1
18:01
Футбольный клуб из Кургана лишился двух игроков. Фото
18:00
ФНС банкротит сбежавшего за границу челябинского бизнесмена Бондаря
17:56
Лучший лыжник России высказался о смене спортивного гражданства за миллиард долларов
2
17:56
В Сургуте начали подготовку к строительству дороги ко второму мосту через Обь
17:56
Мантуров объявил страну-партнера следующего «Иннопрома» в Екатеринбурге
17:54
Зарплаты пермяков за год выросли на 4,4%
17:51
Курган богат талантами: борец Гайдамака показал мастерство и взял бронзовую медаль чемпионата России. Фото
4
17:51
Смертельный питбайк: почему дети гибнут на тюменских дорогах
2
17:46
Макрона на глазах у принца Гарри унизила жена. Видео
1
17:39
Черный дым окутал Ростов-на-Дону из-за крупного пожара. Видео
1
17:32
Госэкспертиза одобрила новую смету реконструкции Чусовского моста в Перми
17:29
Baza: экс-министра транспорта Старовойта похоронят в Петербурге
1
17:29
В Чехии раскрыли будущее отношений Запада с Россией после завершения украинского конфликта
17:26
Власти ЯНАО увеличили расходы на юбилеи городов
17:21
Фирма московского экс-чиновника Ростовцева требует с завода «Мечела» 405 млн
17:20
Госдума увеличила размер пособия для беременных студенток
1
17:19
Госдума утвердила еще одну льготу для участников спецоперации
17:16
Такой кумыс пейте сами: в Тюменскую область не пустили кисломолочку из Казахстана
2
17:15
Мэр Сургута Слепов отказался от онлайн-совещаний с участием горожан
17:11
«Записывали видео пару раз»: что известно о гибели молодых людей на Lexus в Нижнем Тагиле
17:11
Мишустин: выпуск авиабеспилотников в три раза превысил заявленные объемы
1
17:11
Госдума одобрила новые основания для лишения приобретенного гражданства РФ
17:09
Рэпер Snoop Dogg высмеял погоню росгвардейцев за самокатчиком в Магнитогорске. Видео
17:08
В Челябинске ребенок сжег квартиру раскаленным на сковородке маслом. Фото
3
17:07
Рыболовный турнир и пенное шоу: как в Курганской области пройдет фестиваль грязи
17:06
Госдума увеличила пособие по беременности для студенток до прожиточного минимума
17:04
«Уральские авиалинии» заключили сделку с крупнейшей российской IT-компанией
1
17:03
В Ростове-на-Дону горит склад, очевидцы сообщают о взрывах
17:02
В Москве попрощались с замглавкома ВМФ Гудковым, погибшим при теракте
1
17:01
Не заблудиться бы: в Рощино поменяли маршруты для пассажиров
17:00
SHOT: человек пострадал при обрушении потолка в ТЦ «Ривьера» в Москве
16:58
Мишустин на «Иннопроме» рассказал о планах авиастроительной отрасли России
16:57
Экс-главу «Екатеринбург-ЭКСПО» требуют посадить за решетку на семь лет
16:52
Шумков объяснил, почему у Курганской области не растет госдолг
6
16:52
Мишустин сделал комплимент Саудовской Аравии на «Иннопроме»
16:51
Власти Сургута раскрыли планы по строительству нового железнодорожного вокзала
16:50
Мишустин: все отрасли экономики России растут, несмотря на санкции
1
16:45
«Lexus ему доверяли»: друзья рассказали о парне, утонувшем с подругами в Нижнем Тагиле после аварии
16:45
В Перми за попытку дачи взятки осужден статусный иностранный хирург
16:41
Куда могут забраться змеи из-за жары: список неожиданных мест
1
16:40
Фон дер Ляйен поставила ультиматум Китаю
5
16:40
В Подмосковье перевернулся микроавтобус, пострадали 15 человек. Фото
16:37
В Курган вернется жара
16:33
Как сэкономить на свадьбе в Перми
16:32
Таможенники задержали «Газель» с 1,5 тонны сырья для наркотиков. Фото
1
16:30
В «Гортранс» Екатеринбурга пришла сотня новых работников
16:30
В здании Минтранса РФ открыли мемориал покончившего с собой Старовойта. Фото
1
16:28
Участники конкурса «Это у нас семейное» раскрыли свои главные ценности
16:28
Родители не думают о последствиях: глава тюменской ГАИ о детях на питбайках
1
16:21
Челябинскому адвокату, защищавшему фигуранта дела в ПФР, утвердили условный срок
16:18
На «Иннопроме» договорились о модернизации уличного освещения на Урале
1
16:16
На Кубани гречанке вынесли приговор за оскорбительный коллаж про День Победы
16:13
Жителю Севастополя дали 17 лет за госизмену
1
16:11
Комары, варенье и северный стиль: чем удивили мастера на фестивале в ХМАО. Фото
16:10
В Перми ресторан сети фаст-фуда оштрафован за работу без водопровода
16:05
Появились кадры со стройки спортивной арены у ДКЖ. Видео
16:04
Супруга губернатора Ирина Текслер объявила необычную акцию в День семьи. Фото
16:04
Политолог Рар: жесткие санкции — это «последний выстрел» ЕС в сторону России
16:00
Юрист рассказала, как правильно давать деньги в долг
3
15:52
Школьник умер в санатории в Ленинградской области
15:52
Бейонсе дала концерт в костюме цветов российского флага. Видео
15:51
В Тюмени на бесплатном пляже на озере Круглое хотят сделать бассейн для собак
15:50
Сырский: ВСУ ищут новые пути покупки оружия
15:46
В Тюмени 68 человек заразились вирусами и инфекциями после атак насекомых
15:45
В правительственной госкомпании «Курганавтодор» назначили нового начальника. Инсайд
15:44
Сырский признал сложную обстановку для ВСУ сразу на четырех направлениях
15:37
Никитин получил одобрение Госдумы на должность министра транспорта России
15:37
Стало известно, какое имущество будет делить Мерзликин с бывшей женой
15:36
В Перми закрылся единственный fan-shop футбольного клуба «Амкар»
15:33
Водитель Lexus, погубивший подруг в Нижнем Тагиле, получил права год назад
1
15:33
Суд отказал бывшему оператору Кунгурской пещеры в иске против Минимущества Пермского края
15:29
«Хочу, чтобы у вас все получилось»: Мишустин дал напутствие Паслеру, приехав в Екатеринбург. Видео
1
15:28
Секретарь генсовета ЕР Якушев поставил задачи для курганских политиков
15:27
Росфинмониторинг за год внес в списки экстремистов более 3000 человек
15:26
Раскрыты личности водителя Lexus и пассажиров, утонувших в Нижнем Тагиле
1
15:26
Глава ЯНАО Артюхов рассказал об удобном решении для сельских территорий. Видео
15:25
Паслер отчитался Мишустину об успехах Свердловской области
3
15:25
Путин обсудил с главой Росфинмониторинга успехи в борьбе с теневым бизнесом
15:21
Медведки в огороде: как избавиться от вредителей
15:21
Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта
15:19
В интернете распространяется фейковое видео с иглами в нектаринах
15:18
Трамп пообещал немедленную помощь Зеленскому
2
15:18
В 42 тоннах персиков в Челябинске выловили опасного пожирателя мякоти. Фото
15:17
Из водоема Нижнего Тагила достали Lexus с тремя трупами. Фото
15:15
Утром в Шадринске прогнозируется туман
15:12
Суд закрыл заседание по иску Генпрокуратуры о национализации «Южуралзолота». Фото, видео
15:08
В России впервые за 10 лет снизились цены на новые автомобили
4
15:06
В Соликамске пройдет фестиваль лени
1
15:06
Володин высказал первую просьбу новому министру транспорта России
1
15:01
Силуанов назвал причину дефицита бюджета России
14:59
Определен перевозчик на временное обслуживание автобусов № 15 в Перми
14:59
На берегу Карского моря в ЯНАО построят храм
1
14:57
ВС РФ уничтожили газо-энергетическую инфраструктуру ВСУ
14:51
Мотоциклисты, отпускники и самокатчики: кого нужно бояться на тюменских дорогах
2
14:50
На рокера из Екатеринбурга, покорившего США, завели дело о дискредитации армии
1
14:48
«Можно дышать»: саудиты высказались о Екатеринбурге
3
14:47
Заяц во ВГИКе, отец четверых и почти боец СВО: что скрывает звезда «Бумера» Андрей Мерзликин
2
14:46
«Сплю с обезболивающим»: директор парка «Тайган», на которого напал лев, рассказал о своих травмах
14:44
В Златоусте огнеборцы спасли пятерых человек из горящей пятиэтажки. Фото
14:42
В Кремле отреагировали на новости о возобновлении американских поставок ВСУ
14:41
Депутат Госдумы попросил у будущего министра отменить штрафы для свердловских дальнобойщиков
14:39
В Кургане беременным разрешат два дня ездить бесплатно в автобусах
5
14:35
В Тюмени на две недели продлили перекрытие дороги. Схема
14:35
Якушев заявил о масштабных перестановках в курганской ЕР. Фото
14:34
В Пермском крае выбирают имя для спасенной в Нытве медведицы. Видео
14:32
«Это не может не шокировать»: Кремль отреагировал на самоубийство Старовойта
14:30
У племянника Карапетяна закончились обыски, он на свободе
14:30
Прокуратура: деньги парка «Патриот» ушли на постройку дачи для сына Попова
4
14:30
Песков раскрыл, когда США выйдут из списка недружественных стран
14:29
Озолотиться на бабкиной «трешке»: как поменялись цены на жилье в Тюмени за 20 лет. Эксклюзив
14:28
Дети и пешеходы стали чаще погибать на тюменских дорогах
14:28
В Куртамыше Курганской области обнаружили крупные незаконные свалки мусора
1
14:27
Следователи проверят дом с плесенью в поселке Челябинска
14:26
Бред Питт, 200 миллионов долларов и настоящие трассы: обзор фильма «Формула-1»
14:26
В соцсетях россиян пугают введением особого туристического налога
1
14:25
Рухнули цены на авиабилеты из Перми на море в бархатный сезон. Скрин
1
14:24
В курганском ТЦ «Гипер Сити» закрыли рестораны быстрого питания. Фото
3
14:23
В Екатеринбурге спасли жизнь уроженке Израиля, которая приехала к жениху. Фото
3
14:21
Уголовное дело завели из-за массового отравления в Дагестане
14:21
Жителя ЯНАО оштрафовали за экстремистские высказывания
14:19
Стало известно, почему на дом в Казани упал уральский беспилотник
1
14:17
Челябинская фирма восстановила ограждения курганских мостов, поврежденных в ДТП
14:15
В МИД РФ раскрыли планы НАТО и ЕС на войну с Россией
14:14
Тюменцы получили штрафы за езду на самокатах вдвоем
14:12
Челябинск вырвался на второе место в рейтинге культурных столиц России
14:12
Неадекватный фанат угрожал звезде 90-х Павлу Кашину
14:09
Руслан Кухарук осмотрел стенд «Интертехэлектро» на выставке «Иннопром»
14:09
Сколько квартир в Кургане сдают в аренду, где можно заселиться с питомцами. Скрин
1
14:02
Гражданский дрон упал на жилой дом вблизи Казани: что произошло
14:00
Голикова раскрыла, сколько будут платить семьям с детьми с 2026 года
14:00
Структура мэрии Шадринска судилась с бизнесменом, но опоздала со сроками
14:00
Жители ЯНАО разобрали авиабилеты на популярные в июле направления
13:58
Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург
13:57
Текслер с экс-мэром Миасса Ковальчуком обсудил помощь Челябинской области ЛНР
13:52
В Тюмени подорожала аренда квартир
13:49
«Станет первым региональным аэропортом»: в Кольцово упростят паспортный контроль
13:49
Тюменские ТЦ и спортплощадки станут безопаснее
13:49
Управление судебного департамента в Курганской области возглавил новый начальник. Фото
2
13:45
Как выглядит пермский стенд на «Иннопроме», которым заинтересовались арабы. Фото
13:44
В Сургуте незнакомцы закидали грязью льва блогера, угодившего в громкий скандал. Видео
13:43
В пермском микрорайоне детям не хватило школы
13:41
Кандидат-ноунейм в губернаторы пообещал свердловчанам картошку за 20 рублей и ипотеку под 1%
3
13:40
В Британии выяснили, смогут ли пошлины Трампа ослабить Россию
13:36
В парламенте Армении произошла массовая драка. Видео
1
13:35
В Челябинске сотрудника ЧОП судят по «экзотической» статье. Видео
13:31
Звезда «Бумера» Мерзликин развелся с женой в День семьи
13:30
В ХМАО закрыли кафе японской кухни из-за отравления роллами
13:30
«Шахерезада» и «Сила судьбы»: симфонический оркестр Челябинска выступит на Троицкой площади в Кургане
13:28
Директор Фонда Кино Абхазии: российские туристы угрожают нацбезопасности Абхазии
30
13:28
112: упавший на дом в Казани беспилотник принадлежит УЗГА
13:26
Кефирные реки, творожные берега: кто контролирует тюменский рынок молочной продукции
13:23
Антициклон вернет жару в Челябинскую область
13:23
Появилось видео с последними секундами полета БПЛА в Казани перед крушением
2
13:22
Челябинскому губернатору Текслеру на «Иннопроме» показали двухэтажный трамвай
13:21
Посетители «Иннопрома» лишились интернета и связи
13:21
В тюменском драматическом театре новый скандал: теперь проблема в креслах. Фото
1
13:19
Водоемы Челябинской области прогрелись до 21,5 градуса
13:14
Пермский автосалон продал одну и ту же машину двум клиентам
13:12
После взрыва в Рязани возбуждено уголовное дело
13:11
Shot: катамаран с туристами унесло в сторону Тихого океана на Камчатке
13:08
Челябинский губернатор Текслер провел переговоры с главой свердловского «клуба олигархов»
13:05
Названа причина, почему метро в Петербурге было частично недоступно
13:00
Голикова сделала пессимистичный прогноз по демографии
2
13:00
В ХМАО назвали причину резкого роста спроса на бьюти-услуги
12:58
Мятежных актеров Тюменского драматического театра отправили на гастроли
2
12:57
Власти Татарстана выступили с официальным заявлением после падения БПЛА. Видео
12:56
Министр экологии Гилев: новый мусорный комплекс в Челябинской области не повлияет на тарифы для жителей
12:52
Мишустин снял уральца Скрыпника с поста главы Росаккредитации
12:50
В Минтрансе рассказали о важном поручении Путина по российским самолетам
12:50
В Тюмени запустят доставку еды через маркетплейс
12:48
Медведев заявил, что Трамп катается на политических качелях
12:46
Оперативные службы опровергли версию о падении самолета в Казани
12:42
В Перми опечатали банкетный зал, где отравились посетители во время выпускного
12:41
Челябинский единоросс из ЗСО Решетников идет на понижение
12:40
Житель ХМАО разворотил машину бывшей жены, заблокировавшей его в мессенджере. Фото
1
12:37
В Пермском крае депутат устраивает на старом кладбище сбор горожан с топорами
12:36
Полпред Жога обратился к жителям УрФО
2
12:35
Толпы участников «Иннопрома» срочно покидают выставочный центр. Видео
3
12:34
Вахтовая работа на Урале: зарплаты востребованных специалистов в 2025 году
12:34
Очевидцы заявили о звуке взрыва во время падения БПЛА в Татарстане
12:33
Посвященная юбилею Нового Уренгоя выставка открылась в Москве
12:31
В Тюмени не нашли причину заражения гостей в элитном санатории
1
12:30
Секретарь генсовета ЕР Якушев и политологи проведут форум для курганских депутатов
12:30
В Златоусте на Бушуевском фестивале споют Губерниев и «Балаган лимитед». Скрин
12:29
В Златоусте организовали объезд закрытого на ремонт моста
12:27
«Ростелеком» снизит зависимость Свердловской области от импорта
12:27
Мишустин назначил нового главу Росаккредитации
12:25
Новый мусорный полигон под Челябинском откроют в 2027 году
12:22
США возобновят поставки оружия Украине после провала ВСУ в Днепропетровской области: что известно
1
12:19
В ХМАО владелица салона красоты осуждена за экстремистское лого
12:18
В Перми готовые квартиры по ценам догоняют новостройки
1
12:18
Челябинский поселок на неделю остался без воды
12:17
Суд в Екатеринбурге отправил в колонию челябинца, призывавшего юзеров к террору
12:15
Хищение 6,7 млрд и взятка 12 миллионов: детали дела экс-замначальника Генштаба Арсланова
6
12:14
БПЛА упал на жилой дом в Татарстане. Видео
2
12:13
Племянника Карапетяна увезли после внезапных обысков на допрос
12:11
Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать больше 150 тысяч рублей в месяц
12:08
Паслер договорился с белорусами о поставках спецтехники свердловчанам
1
12:06
В Челябинске перед судом предстанет инженер МУП с миллиардными оборотами
12:05
Появилась первая причина возгорания восьми машин на парковке в Москве
1
12:03
«У кого кредит, ипотека»: последствия мощного пожара на складе в Екатеринбурге. Фото
12:03
Иностранные фуры с 40 тоннами арбузов хотели незаконно проехать через Курганскую область
12:02
Экс-директор музея современного искусства в Перми не обжаловала изменение формулировки своего увольнения
12:02
Тюменская область оказалась на грани национального конфликта. Фото
4
12:00
Россиян предупредили о штрафах за шумный кондиционер
3
12:00
Аналитики назвали самые популярные вахтовые вакансии в ХМАО. Список
11:55
Не только Тихвинская икона Божией Матери: какие праздники отмечают 9 июля 2025, что нельзя делать
11:53
Курганские власти показали обновленные школы, которые начнут работать с 1 сентября. Фото
4
11:53
Бывшему замглавы Минобороны Попову выдвинули новые обвинения
4
11:52
Что делал Мишустин на «Иннопроме» в Екатеринбурге в прошлые годы. Фото
11:50
В Госдуме рекомендуют утвердить Никитина в качестве главы Минтранса
11:46
В Рязани сотрудника кальянной задержали после взрыва возле ТЦ
11:43
Прощание с погибшим солдатом-срочником из Ноябрьска пройдет 9 июля
11:43
На московской парковке произошел пожар, огонь охватил автомобили
11:36
«За ним пол-России бегало»: блогер из ХМАО неожиданно встретилась с секс-символом турецких сериалов. Фото
3
11:32
Россияне назвали, сколько они реально хотят получать в месяц
2
11:31
Минторг Казахстана ответит на пошлины США
11:30
Развитие IT-технологий требует увеличения количества центров обработки данных
1
11:29
Тысячи ямальских семей воспользовались льготами на авиабилеты
11:28
ЕС ищет способы закрыть финансовую многомиллиардную дыру Украины
11:24
В Пермском крае прокуратура проверит резкий рост цен на такси во время отключения интернета
11:23
В Екатеринбурге всю ночь тушили гигантский склад на Сортировке: онлайн-трансляция
1
11:22
Экспорт российского угля упал до минимума за 9 месяцев
11:21
Движение-иноагент «Голос»* прекратило свою деятельность
11:19
В Тюмени на 7,5 часов задерживают вылет самолета в ХМАО
11:17
Власти ЯНАО ускорят реализацию льготных ипотечных программ
11:13
В центре Кургана запретили парковаться на двух улицах
6
11:11
Челябинский губернатор Текслер предложил молодым промышленникам особую экономическую зону
11:04
В Пермском крае жители смогут выбрать депутатов с помощью смартфона
11:03
Пашинян заявил, что лично возглавит движение против церкви
11:01
Скончалась заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова
11:01
Страдающей от неудачной пластики Рите Дакоте дали один совет
1
11:00
В Свердловской области стремительно растет число пострадавших от клещей
10:59
Интерактивные площадки, медали и концерт: где курганцам отпраздновать День семьи
10:55
По итогам 2025 года роботизация принесет Группе ММК два миллиарда рублей
10:54
Аномальная жара накроет европейскую часть России: прогноз погоды на неделю
3
10:53
В Тюмени откроют обновленный сквер
10:52
Пулково вернулся к штатной работе
10:45
Бывшая жена убитого пермского следователя Середкина добивается его банкротства
1
10:44
Фестиваль рыбы пройдет в Салехарде
10:43
В ХМАО бизнесмен незаконно поймал рыбы на 10 миллионов рублей
1
10:40
В возрасте 98 лет скончалась известная дрессировщица Корнилова
10:34
Пермяки тратят по два млн рублей в год на бензин для незнакомцев
10:34
«Военного агрессора» обнаружили в челябинском нацпарке «Таганай». Фото
1
10:33
Life: футболисту Смолову грозит 8 лет колонии за драку в «Кофемании»
4
10:33
Силовики пришли с обысками в компанию арестованного бизнесмена Карапетяна
10:30
На «Иннопроме» показали востребованную в регионах продукцию курганских заводов
5
10:27
Солнце в отпуске: какой силы будет магнитная буря 9 июля 2025
10:27
В Тюмени появилось видео с моментом гибели подростка в ДТП
6
10:26
Курганская ГАИ показала видео жесткого ДТП с двумя иномарками
5
10:21
Тюменцы привезли из отпусков экзотическую заразу
3
10:20
Появилось видео, как случилось ДТП с Lexus и тремя погибшими в Нижнем Тагиле
6
10:13
Десятки автомобилистов застряли в гигантской пробке у «Екатеринбург-Экспо». Скрин
10:13
В Кургане перенесли дату открытия перекрестка Пролетарская-Горького
10:12
В Златоусте многодетной семье в доме с рухнувшим потолком предложили новое жилье. Фото
10:12
В головной офис компании Карапетяна ворвались силовики
10:11
В Москве на прогулочном судне произошло возгорание
10:11
Суд наложил ограничения на известный товарный знак бывшей продуктовой сети в Перми
10:09
В аэропорту Челябинска задержаны рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга. Скрин
10:07
Министр просвещения России похвалил власти ХМАО за организацию Международной олимпиады школьников по физике
1
10:06
В Австралии объяснили, почему Пентагон кардинально изменил решение по поставкам ВСУ
9
10:04
Под Челябинском задержат пассажирский поезд из-за схода вагона
10:00
Полнолуние в знаке Козерога: как Оленья Луна повлияет на жизнь
1
09:58
Украинским учителям дали совет, как отучить школьников от русского
1
09:58
Выгоднее уезжать из Тюмени: зарплата на вахтах и в регионе различается на 77 500 рублей
1
09:44
В Нижнем Тагиле Lexus вылетел с моста в реку, погибли трое. Фото
09:44
В Москве загорелся трюм судна с тысячей литров топлива
09:40
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит отставка из-за вакцины против COVID: детали скандала
4
09:39
Посольство России в США потребовало информацию об экс-главе криптобиржи Wex
09:39
Курганские VIP поздравили жителей с Днем семьи, любви и верности
09:35
Покупка больничного не окупилась: в ЯНАО судили участника скандала в медкругах
09:32
В Сумской области замечены наемники из Южной Кореи
3
09:19
Россиянам пообещали заметный рост пенсий в ближайшее время
15
09:18
«Сила Ямала в его крепких семьях»: губернатор Артюхов поздравил жителей с семейным праздником
09:06
Обвиняемого в гибели рабочего в шахте лифта будут судить в Салехарде
09:04
Выступление Мишустина и новая страна-партнер: как прошел второй день «Иннопрома», онлайн
1
09:00
Челябинский депутат Госдумы Гартунг предложил запрет комиссии банков на переводы
08:52
В Британии мрачно обрисовали будущее ЕС из-за кражи активов России
08:50
URA.RU выяснило, как будет выглядеть двор, который хочет построить курганская ЕР напротив офиса. Инсайд
08:48
Суд закрыл ТЦ во Владивостоке, из которого выносили людей без сознания
08:48
В Перми молодожены стали отказываться от традиционных свадеб
1
08:45
Центр Челябинска и ЮУрГУ: как журналист URA.RU прокатилась по любимым маршрутам на самокате в городе
08:39
Дачникам грозит штраф за рубку деревьев без разрешения
7
08:35
Детский хирург пойдет под суд за смерть ребенка в ЯНАО
08:25
Внезапное списание долгов рискует накрыть миллионы россиян
1
08:20
Юрист объяснил, при какой температуре человек не имеет права работать
3
08:20
Миллиардер из ХМАО открыл новое подразделение в компании. Фото
1
08:17
В пруду Нижнего Тагила утонул ребенок
08:09
Пентагон выступил с официальным заявлением по отправке оружия Украине
6
08:03
В Госдуме предложили поднять МРОТ в три раза
9
08:00
На Байкале могут допустить сплошные рубки деревьев
1
08:00
Тюменцев ждет дождливый день с грозой
07:58
В Хабаровске задержали девушку за поджог релейных шкафов
4
07:50
Предал Родину за 80 долларов: экс-контрактник из Челябинска продал ВСУ секретные сведения
1
07:48
В Перми ревнивец чуть не зарубил топором нового возлюбленного своей бывшей
07:45
Инвестагентство Кургана покинула замдиректора, ответственная за помощь бизнесу
1
07:41
Трамп снова разочаровался в России из-за Украины
5
07:40
«Староста двора» и «новенький на районе»: кто кормит Тюменскую область колбасой
07:32
Аномальная жара накроет часть России в ближайшее время
07:28
На Свердловскую область надвигаются жара и дожди
07:25
Пентагон пообещал скоро отправить Украине оружие
07:22
Водитель «Лады» погиб в ДТП с лосем на трассе Челябинской области. Фото
07:15
В Тюменской области резко выросло число легальных арендодателей
07:14
В Челябинске две недели будут лить дожди. Скрин
07:05
Пермский край вошел в топ-20 перспективных регионов для строительства
06:59
Валуев и Картаполов заочно получили тюремный срок на Украине
06:58
Минобороны требует с «Воентелекома» более полмиллиарда рублей
06:53
Семейный глэмпинг на берегу Увильдов в Челябинской области продают за 130 млн рублей
06:45
Мишустину покажут на «Иннопроме» новинку, которую держат в строгом секрете. Фото
06:30
Врач раскрыла, сколько кваса безопасно пить человеку
3
06:30
WSJ: Трамп пообещал Зеленскому закрыть его главное желание по оружию
14
06:26
Объем добычи торфа в Тюменской области сократился более чем в 10 раз
06:20
Рособрнадзор подсчитал, сколько человек было удалено с ЕГЭ
06:20
Жителя Камчатки задержали за работу на СБУ
1
06:09
Блогеры и политологи отреагировали на смерть Старовойта: что говорят эксперты
7
06:01
За год количество преступников в Курганской области сократилось на 16%. Скрин
3
05:52
«Ушла в лес и не вернулась»: в ХМАО ведутся поиски пенсионерки
05:44
Пермский аэропорт снял ограничения на прием и выпуск самолетов
05:30
Франция пыталась украсть ингредиенты для ядерной бомбы у Украины
2
05:26
США продолжат обеспечивать Украину вооружением
6
05:15
Самолет ямальской авиакомпании прервал взлет из Салехарда
05:13
СМИ узнали, почему Шереметьево ушло в коллапс
1
05:10
Четыре человека получили ранения в Польше из-за штормов
05:07
Военный суд взыскал у экс-замглавы Генштаба Арсланова 1,4 млрд рублей
3
05:05
В Кольцово массово задерживают рейсы
2
05:01
План на июль: власти Курганской области ждут более 41 тысячи посетителей на культурных мероприятиях
2
04:58
За неделю в ХМАО потушили несколько десятков лесных пожаров
1
04:50
Дочь экс-депутата заксобрания вышла из учредителей пермской цветочной компании
04:49
Трамп анонсировал новый этап переговоров с Ираном
04:46
США продолжат поставки оружия Украине
3
04:41
Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
11
04:38
Кабмин одобрил запрет на автоматические списания за онлайн-подписки
04:33
ФСБ предотвратила теракт в Москве на 9 мая
1
04:24
Молодые семьи смогут получить компенсацию за аренду жилья
04:13
У берегов Индии произошел взрыв на танкере
04:13
Пожар на гигантском складе в Екатеринбурге мог начаться из-за поджога
04:12
Челябинская область вошла в ТОП-20 регионов, перспективных для застройщиков
04:11
Танкер взорвался у берегов индийского порта
04:01
Слуцкий предложил обеспечить землей все российские семьи, которые прожили в браке больше 10 лет
12
03:49
Тюменская область и ЯНАО попали в топ-10 лучших регионов для строительства
03:46
В РФ рассказали, кто сможет получить лекарства по льготной программе
03:39
Путин увеличил штрафы за нарушения ПДД
1
03:31
Мама задержанного в Азербайджане россиянина рассказала об условиях в тюрьме
03:30
В Курганской области — минимум тяжких преступлений за 15 лет. Скрин
3
03:22
Машина встала посреди свердловской трассы и остановила движение
1
03:11
Интеллектуальное наблюдение в ЯНАО вошло в топ лучших идей России
03:06
В Бельгии десятки людей протестуют против фон дер Ляйен
2
03:02
Женская преступность в Курганской области сократилась вдвое за пять лет
4
02:55
Росавиация закрыла пермский аэропорт
02:48
В Дагестане произошло массовое отравление
1
02:45
Синоптики рассказали, когда ожидать жару в Пермском крае
02:43
Пушков обвинил либералов в милитаризации Европы
1
02:43
Оборонные заводы в Европе не выполнили заказов на 300 млрд евро
02:35
Челябинская область на «Иннопроме-2025»: день первый
02:28
Семьи врачей в Тюменской области получили медали «За любовь и верность»
02:19
Трамп раскрыл, на кого он наложил новые пошлины
02:13
Путин уточнил порядок военной службы: какие изменения внесены
02:06
Стало известно, сколько стоит имущество погибшего Старовойта
3
02:00
Россия приблизилась к полному освобождению ДНР
01:57
Пожарные локализовали возгорание на складе в Екатеринбурге
01:54
В Тюмени на стройплощадке жилого комплекса загорелся мусоровоз
01:44
Арестован муфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО
01:39
В Ханты-Мансийске отпразднуют День семьи, любви и верности
01:33
В РФ рассказали, какие потери понесут европейские фермеры из-за пошлин на удобрения
5
01:18
Минобороны: ПВО России сбила пять украинских БПЛА над Крымом
01:10
Бастрыкин потребовал доклад о жестоком избиении матери и дочери в их квартире в Челябинской области
01:07
ВСУ атаковали поселок в Белгородской области, пострадал ребенок
01:07
Пермские власти ввели карантин из-за случаев бешенства в деревне Чайковского округа
01:03
Во Франции нашли повешенным депутата, расследовавшего коррупцию Макрона
01:01
Курганская область вошла в тройку лидеров по экономическому развитию в рейтинге Минпромторга РФ
5
00:46
Инвесторы разочаровались в Украине
00:39
В районе ЯНАО сварят почти двести литров ухи ко Дню рыбака
00:39
Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозы ввести пошлины против БРИКС
3
00:37
Российские теннисистки повторили уникальное достижение на Уимблдоне
00:32
Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта
00:32
Отец Илона Маска собрался в ДНР
7
00:23
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожаром на складе в Екатеринбурге
00:20
Балицкий раскрыл, как Россия получает информацию о местоположении украинских ТЦК
2
00:09
Лавров после саммита БРИКС сделал важные заявления об Украине, НАТО и Европе
00:01
Летальность от инфаркта в больницах Курганской области упала до минимума с 2021 года. Скрин
1