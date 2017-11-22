В селе Частооозерье Курганской области многодетному отцу пришлось посадить семью на голодный паек, из-за того, что в аптеках перестали выдавать бесплатные детские смеси. Как рассказал «URA.RU» сам Евгений Петряков, незапланированные траты на питание младшей дочери пробили существенную брешь в семейном бюджете.
В семье Петряковых — пятеро детей, жена Евгения ожидает шестого ребенка. Финансовое положение тяжелое: семь человек выживают на минимальную зарплату отца, который трудится слесарем на местном предприятии, а также на детские пособия. «Раньше удавалось выкручиваться, планировать расходы, но даже 1000 рублей для нас — существенная потеря, — говорит собеседник агентства. — Младшая дочь, ей 7 месяцев, кроме этих смесей ничего не ест, а тут в больнице заявили, что во всей области израсходовали детское питание — ждите до марта. А мне уже сейчас пришлось старших детей посадить на картошку и макароны».
По словам Евгения Петрякова, сначала ему отказались выдавать рецепт в местной больнице, ссылаясь на то, что получить смеси в аптеке все равно не получится. Настойчивый мужчина добился своего, однако слова врачей подтвердились — в аптеках действительно истощились запасы. В департаменте здравоохранения, добавляет Петряков, ему подтвердили наличие проблемы.
В Частоозерской ЦРБ «URA.RU» заверили, что в настоящее время рецепты выдаются, как обычно. О наличии или отсутствии смесей в аптеках сотрудникам медучреждения неизвестно. Как сказал заместитель главного врача Сергей Пименов, инцидент с многодетным отцом произошел из-за «недопонимания между департаментом, больницей и аптечной сетью».
В департаменте здравоохранения Курганской области отказались разговаривать с корреспондентом агентства, пояснив, что не уполномочены давать комментарии по телефону. «URA.RU» направило письменный запрос. Не смогли прояснить ситуацию и в региональном управлении соцзащиты населения — по словам специалиста, озвученные вопросы находятся в ведении вышеуказанного департамента.
Евгений Петряков, в свою очередь, с обстоятельствами мириться не намерен. Как заявляет многодетный отец, со своей проблемой он уже обратился в прокуратуру.