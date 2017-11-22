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Главные новости Курганской области
17:29  22 ноября 2017 0

В Зауралье из-за чумы свиней может «зависнуть» больше половины рекордного урожая

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Производители все еще ждут возможности продать зерноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Производители зерна в Курганской области столкнулись со сложностями при реализации зерна из-за неблагополучного статуса, присвоенного региону после обнаружения на территории зараженных африканской чумой свиней (АЧС). Сейчас производители вынуждены получать дополнительные разрешительные документы. Но, в случае новых вспышек болезни, вся торговля фуражным зерном может остановиться.

В Зауралье, где этим летом аграрии вырастили рекордный урожай, больше половины зерна годится только на корм скоту. «Мы можем вывозить фураж в такие же неблагополучные Челябинскую, Тюменскую и Омскую области, но там и без нас профицит зерна», — объяснил «URA.RU» сложности депутат областной думы Олег Колташов. По его словам, поставки пока удается осуществлять, однако для этого приходится получать дополнительные бумаги — не только на вывоз продукции, но и на ввоз ее в другие регионы. «Сейчас все молятся, чтобы не было зафиксировано новых вспышек, иначе все наши разрешения аннулируются», — говорит депутат.

При неблагоприятном развитии ситуации запрет на вывоз фуража, по мнению Колташова, может сказаться и на торговле сортами пшеницы, которые употребляются в пищу. «Тогда цены окончательно рухнут. Нам самим такой объем пшеницы не нужен», — предупреждает депутат.

В регионе заканчиваются мероприятия по дезинфекции двух объектов, куда попала зараженная свинина. В департаменте АПК планируют их закончить к 30 ноября и поднять вопрос о снятии с региона статуса неблагополучного по африканской чуме свиней. В Зауралье зараженных животных завезли из Тюменской области, где была зафиксирована вспышка опасного вируса.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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