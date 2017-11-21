11:18 21 ноября 2017 0

Чтобы избежать заражения, некоторые решили забить свиней Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Все мероприятия, связные с ликвидацией двух очагов в Курганской области, где была обнаружена продукция, зараженная африканской чумой свиней (АЧС), будут закончены до 30 ноября. После этого можно будет ставить вопрос о снятии с Зауралья статуса неблагополучной по этому признаку территории, рассказал «URA.RU» первый заместитель областного департамента АПК Юрий Михеев. До этого, по его мнению, рано подсчитывать убытки, которые понесут производители зерна, лишившиеся возможности вывозить фураж в «чистые» регионы.

Сейчас, по словам Михеева, работа ведется в нескольких направлениях. К карантинным мероприятиям подключились не только социальные службы, но и крупные сельхозпроизводители. Владельцы крупных свиноводческих хозяйств помогают желающим частникам с забоем скота — в районы выехали передвижные скотобойни. «Один из производителей предложил компенсацию всем владельцам свиней в пятикилометровой зоне от его предприятия. Люди отнеслись к этому с пониманием», — рассказал Юрий Михеев.

На вывоз фуражного зерна наложены ограничения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сейчас в области проходит учет всего поголовья свиней. Меры, необходимые для того, чтобы не допустить эпидемии впредь, планируется завершить до 10 декабря.

До того, как Зауралье отменит статус неблагополучного по АЧС, из региона запрещен вывоз фуражной пшеницы, идущей на корм свиньям. Однако это ограничение касается только благополучных регионов. К примеру, в соседние Челябинскую и Тюменскую области, где зафиксированы вспышки чумы свиней, зерно можно вывозить без ограничений. Также фураж считается безопасным после тепловой обработки — с соответствующими документами его примут и на «чистых» территориях.

В Зауралье вирус АЧС был завезен из Тюменской области — его следы обнаружили в забойном цехе в селе Садовом Кетовского района, а также в морозильной камере в Кургане. Кроме того, под подозрением оказался Курганский центральный рынок, его закрыли 15 ноября, однако опасения специалистов не подтвердились. Только на уничтожение зараженной продукции и последующие мероприятия правительство региона выделило 900 тысяч рублей.