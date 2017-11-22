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22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Курганской области
20:17  22 ноября 2017 0

В курганском поселке собрали инновационный пожарный автомобиль. Для аэропорта Минеральных вод. ФОТО

В аэропорту Ставрополья смогут быстрее тушить пожарыФото: пресс-служба Варгашинского завода ППСО

В поселке Варгаши Курганской области собрали инновационный пожарный автомобиль для аэропорта Минеральных Вод. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования.

Как рассказывают на предприятии, уникальность нового образца заключается в том, что приступить к тушению пожара он может значительно быстрее — привод насоса включается прямо во время движения автомобиля. Для того, чтобы поднять мачту мобильного освещения, пожарному расчету понадобится всего две секунды. В случае аварийной посадки самолета, автомобиль способен покрыть пеной взлетно-посадочную полосу с помощью съемной конструкции.

Емкости для огнетушащих средств в машине больше стандартных: установлен бак для пенообразования на 800 литров, цистерна для воды на 12,2 тонны. Корпус автомобиля защищен фальш-панелями, которые защищают от осадков и химических загрязнений.

Новый автомобиль уже выехал в Ставропольский край. На заводе подчеркивают, что сегодня предприятие обеспечивает пожарными машинами практически все крупные аэропорты страны.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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