В поселке Варгаши Курганской области собрали инновационный пожарный автомобиль для аэропорта Минеральных Вод. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования.
Как рассказывают на предприятии, уникальность нового образца заключается в том, что приступить к тушению пожара он может значительно быстрее — привод насоса включается прямо во время движения автомобиля. Для того, чтобы поднять мачту мобильного освещения, пожарному расчету понадобится всего две секунды. В случае аварийной посадки самолета, автомобиль способен покрыть пеной взлетно-посадочную полосу с помощью съемной конструкции.
Емкости для огнетушащих средств в машине больше стандартных: установлен бак для пенообразования на 800 литров, цистерна для воды на 12,2 тонны. Корпус автомобиля защищен фальш-панелями, которые защищают от осадков и химических загрязнений.
Новый автомобиль уже выехал в Ставропольский край. На заводе подчеркивают, что сегодня предприятие обеспечивает пожарными машинами практически все крупные аэропорты страны.