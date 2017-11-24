Женщина ударила электрошокером и ограбила тюменскую пенсионерку

14:22 24 ноября 2017 0

Деньги нужны были пенсионерке для лечения родственника Фото: depositphotos.com © URA.RU

Полицейские задержали женщину, которую подозревают в разбойном нападении на пенсионерку из Тобольска. 76-летнюю жертву ударили электрошокером и ограбили, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Инцидент произошел 14 ноября у дома на улице Пушкина в Тюмени. У пенсионерки похитили сумку с документами и деньгами в размере 114 тысяч рублей. Полицейские установили, что женщина выследила ее в тот момент, когда они вместе находились в отделении банка, где 76-летняя местная жительница получала крупную сумму для лечения своего тяжелобольного родственника.

Уже на улице, убедившись, что поблизости нет людей, злоумышленница напала на пенсионерку. Силовики вычислили женщину и задержали ее в Тобольске. При обыске у нее в квартире нашли документы, банковскую карту потерпевшей, а также часть похищенных средств.