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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
14:22  24 ноября 2017 0

Женщина ударила электрошокером и ограбила тюменскую пенсионерку

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, пенсионерка, старушка, бабушка, печаль, переживание, расстройство
Деньги нужны были пенсионерке для лечения родственникаФото: depositphotos.com © URA.RU

Полицейские задержали женщину, которую подозревают в разбойном нападении на пенсионерку из Тобольска. 76-летнюю жертву ударили электрошокером и ограбили, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Инцидент произошел 14 ноября у дома на улице Пушкина в Тюмени. У пенсионерки похитили сумку с документами и деньгами в размере 114 тысяч рублей. Полицейские установили, что женщина выследила ее в тот момент, когда они вместе находились в отделении банка, где 76-летняя местная жительница получала крупную сумму для лечения своего тяжелобольного родственника.

Уже на улице, убедившись, что поблизости нет людей, злоумышленница напала на пенсионерку. Силовики вычислили женщину и задержали ее в Тобольске. При обыске у нее в квартире нашли документы, банковскую карту потерпевшей, а также часть похищенных средств.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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