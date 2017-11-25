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25 ноября 2017
24 ноября 2017
10:52  25 ноября 2017 0

Пиарщик Дубровского зачитал рэп про Гнойного и СПИД: «Сам ты инфицирован». ВИДЕО

Акция по раздаче роз в честь победы ФК
Дмитрий Федечкин ждет извинений от рэпераФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Эпидемия ВИЧ на Урале
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Руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин зачитал речитатив в ответ рэперу Гнойному, который назвал Челябинск «столицей СПИДа» вслед за Екатеринбургом.

«Йоу, Гнойный, ты спалился и не уйдешь из вида: куда ты ни приедешь — везде столица СПИДа. И тут понятно всем, кто в Че или в Екате, что сам ты инфицирован. Мы вычислили, дядя. Можете передать ему от меня привет. Я могу сказать, что я паял отстойные речитативы для рэпкора тогда, когда его предки только принюхивались друг к другу. Так что ждем „сорянов“ от Гнойного. Всем привет, всем Red Hot Chili Peppers», — заявил Федечкин «Business FM Челябинск». Он признался, что плохо читает рэп — ему ближе рок-н-ролльные песни.

Как писало «URA.RU» ранее, это уже не первый ответ с Южного Урала скандальному артисту. 24 ноября в телеграм-канале «Молнии Дубровского», который ведет, предположительно, пресс-секретарь губернатора Челябинской области, появилось сообщение, посвященное громкому заявлению рэпера:

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Был ли прав Гнойный, назвав Екатеринбург столицей СПИДа?

«Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб, Скажи нам „просто сорри за то, что был так груб“. Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш, И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш!»

На концерте в Челябинске Гнойный исполнил песню «ВИЧ-активити» и снова поднял тему болезни. «Помните, я говорил что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!» — сказал он. Отметим, после выступления в Екатеринбурге артисту уже ответил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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