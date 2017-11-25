10:52 25 ноября 2017 0

Дмитрий Федечкин ждет извинений от рэпера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин зачитал речитатив в ответ рэперу Гнойному, который назвал Челябинск «столицей СПИДа» вслед за Екатеринбургом.

«Йоу, Гнойный, ты спалился и не уйдешь из вида: куда ты ни приедешь — везде столица СПИДа. И тут понятно всем, кто в Че или в Екате, что сам ты инфицирован. Мы вычислили, дядя. Можете передать ему от меня привет. Я могу сказать, что я паял отстойные речитативы для рэпкора тогда, когда его предки только принюхивались друг к другу. Так что ждем „сорянов“ от Гнойного. Всем привет, всем Red Hot Chili Peppers», — заявил Федечкин «Business FM Челябинск». Он признался, что плохо читает рэп — ему ближе рок-н-ролльные песни.

Как писало «URA.RU» ранее, это уже не первый ответ с Южного Урала скандальному артисту. 24 ноября в телеграм-канале «Молнии Дубровского», который ведет, предположительно, пресс-секретарь губернатора Челябинской области, появилось сообщение, посвященное громкому заявлению рэпера:

«Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб, Скажи нам „просто сорри за то, что был так груб“. Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш, И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш!»

На концерте в Челябинске Гнойный исполнил песню «ВИЧ-активити» и снова поднял тему болезни. «Помните, я говорил что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!» — сказал он. Отметим, после выступления в Екатеринбурге артисту уже ответил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.